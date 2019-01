Football : L'attaquant du FC Nantes Emiliano Sala signe à Cardiff

L'attaquant du FC Nantes Emiliano Sala rejoint le championnat anglais. Il s'est engagé pour trois ans et demi avec le club gallois de Cardiff. Montant du transfert, 17 millions d'euros, plus 2 millions de bonus.

Nantes, France

Le feuilleton autour de l'avenir d'Emiliano Sala a pris fin ce samedi 19 janvier au soir. L'attaquant nantais s'est engagé pour trois ans et demi avec le club gallois de Cardiff, 18e du championnat anglais. Le montant de son transfert est estimé à 17 millions d'euros. C'est la vente la plus lucrative dans l'histoire du FC Nantes. Toutefois, les Canaris ne vont récupérer que 50% de cette somme. L'autre moitié est destinée à Bordeaux. C'est la conséquence d'un accord signé entre les deux clubs lors de l'achat d'Emiliano Sala aux Girondins en 2015.

Après avoir fait vibrer le Stade de la Beaujoire durant ces trois dernières années, @EmilianoSala1 a souhaité quitter le FC Nantes afin d'évoluer dans sa carrière professionnelle, et s'engage avec @CardiffCityFC 🖊



🙌 #MerciEmipic.twitter.com/1pQWZ7IXra — FC Nantes (@FCNantes) January 19, 2019

120 matchs de Ligue 1 avec les Canaris

En rejoignant Cardiff, l'attaquant du FC Nantes Emiliano Sala, 28 ans, signe le plus gros contrat de sa carrière. Il va multiplier son salaire par six. Il devrait toucher aux alentours de 300 000 euros par mois. L'Argentin, prolifique depuis le début de la saison avec le FC Nantes (13 buts toutes compétitions confondues), a pour mission de maintenir Cardiff en Premier League. Après trois saisons et demi à Nantes, Emiliano Sala quitte donc les bords de l'Erdre avec bilan de 42 buts en 120 matchs de championnat. Il est à ce jour le 15e meilleur buteur des Canaris dans l'Elite.