Orléans, France

Décidément, les relations entre les dirigeants orléanais et rennais semblent être particulièrement bonnes. Après Denis-Will Poha la saison dernière, Armand Laurienté en début de semaine, un autre joueur breton pourrait être prêté à l'USO dans les prochaines heures: Jordan Tell, un jeune attaquant de 21 ans.

Les discussions semblent avancées, mais elles se heurteraient à un différend entre son club actuel (Rennes) et son club formateur (Caen).

Né en Guadeloupe, Jordan Tell est arrivé au Stade Malherbe de Caen à l'âge de quinze ans. Il intégrera le groupe pro en 2017 avant de disputer son premier match de Ligue 1 en avril de la même année, contre Lorient. Malgré une proposition du club normand, c'est à Rennes qu'il signe finalement son premier contrat professionnel.

Auteur d'un but dès la première journée de Ligue 1 la saison passée (1-1 entre Rennes et Troyes), Jordan Tell va sortir des plans de Christian Gourcuff, l’entraîneur rennais. Il terminera l'exercice en Ligue 2, prêté à Valenciennes (1 but en 12 match).

A Orléans, le Guadeloupéen serait mis en concurrence avec des attaquants comme Hicham Benkaid, Fahd El Khoumisti, Anthony Le Tallec, Gaëtan Perrin et Armand Laurienté.