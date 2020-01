Football : l'attaquant vedette du Havre, Tino Kadewere, recruté par l'Olympique Lyonnais

L'attaquant zimbabwéen de 24 ans Tino Kadewere, vedette du HAC et meilleur buteur de Ligue 2, va rejoindre l'Olympique Lyonnais. Pour éviter aux Ciel et Marine de perdre brutalement l'un des principaux artisans de leur réussite, il restera sous forme de prêt jusqu'à l'été.

Le Havre, France

Le club de football havrais du HAC (Seine-Maritime) l'a confirmé : Tino Kadewere, attaquant zimbabwéen de 24 ans, va rejoindre l'Olympique Lyonnais. Depuis le début du mercato hivernal, le club rhodanien avait plusieurs fois approché les Ciel et Marine au sujet du buteur, auteur d'une excellente mi-saison avec le Havre et meilleur artilleur de la Ligue 2, avec 18 buts en 20 matchs.

Acheté et prêté dans la foulée

Pierre Wantiez, directeur général du HAC, avait révélé à France Bleu Normandie qu'une offre de 14 millions d'euros avait été transmise par l'OL ces derniers jours. Rien ne dit que l'accord conclu aujourd'hui entre les deux parties soit fondé sur les mêmes valeurs monétaires.

Surtout maintenant qu'une nouvelle donnée a été confirmée : Tino Kadewere va garder le maillot Ciel et Marine jusqu'à la fin de l'exercice 2019/2020 ! Une aubaine pour le HAC, qui s'est en partie reposé ces dernières semaines sur la forme étincelante de son avant-centre.

Désormais Lyonnais, il va être prêté au Havre pour mettre un vrai point final à son aventure normande. La Ligue 1 sous les couleurs des Gones, ce sera pour la saison prochaine ... une trajectoire sans grande surprise pour le DG du Havre, Pierre Wantiez : "On sait qu'un joueur de cette nature, à un moment donné, cela fait partie du parcours du joueur que de vouloir aller au plus haut niveau possible."