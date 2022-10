Football : l'Aviron Bayonnais vise la professionnalisation pour atteindre le championnat de National 1

L'Aviron Bayonnais Football, aujourd'hui, c'est 650 licenciés dont 100 féminines. L'équipe première en National 3, cinquième échelon du foot. Mais la structure amateur, qui vient de fêter son centenaire ce mercredi avec un match de gala du Variétés Club de France , a désormais des envies de grandeur. Le club s'est approché d'investisseur pour faire passer un palier à l'ABFC, vers la professionnalisation. Passage obligé pour atteindre le championnat de National 1 dans les cinq prochaines années. Le club a déjà atteint cette division par deux fois précédemment dans son histoire (2004 et 2009, ndlr). Lausséni Sangaré, le président du club bayonnais, était l'invité de France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque : Professionnaliser le club, quand et comment ?

Lausséni Sangaré : L'Aviron Bayonnais est un club centenaire, son modèle est aujourd'hui associatif. Notre volonté, c'est de développer ce club pour en faire un club professionnel. Tout simplement parce qu'au Pays basque Nord, nous n'avons pas cette chance d'avoir un club professionnel. Je me suis donc rapproché très rapidement d'investisseurs capables de venir nous apporter à la fois leur expertise, mais également les moyens financiers. Et très très très très prochainement nous serons en mesure de dévoiler le projet. Celui qui va venir nous apporter son aide, c'est Karim Fradin , un ancien professionnel de football marocain, qui a été pendant très longtemps le président des Chamois Niortais. Les discussions sont encore en cours, mais il apportera suffisamment de capital pour transformer notre association en société anonyme sportive.

Il faut un budget de combien pour passer professionnel ?

On n'est pas sur des budgets encore, mais on a des statuts qui nous permettront d'aller recruter des joueurs avec des contrats et de donner une perspective à plus ou moins long terme, ainsi qu'une ambition à ces joueurs que nous souhaiterions attirer. C'est notre ambition. Il faut qu'on arrive à faire rêver les gens. Et pour pouvoir les faire rêver, il faut proposer une ambition forte. On a réussi à aller chercher un investisseur qui va nous apporter, je le dis, toute son expérience du haut niveau. Il a accepté de venir sur notre territoire et même de s'installer ici. La seconde phase, c'est d'aller chercher des investisseurs de notre territoire qui, aujourd'hui, sont très présents dans des clubs tels que la Real Sociedad. Et notre souhait, c'est de ramener tous ces joueurs que nous avons formés, qui sont partis ailleurs et qui, désormais, regardent d'un très bon œil ce qui est envisagé au sein de notre club*.

Cette fois, la mairie de Bayonne va-t-elle vous suivre ? Dans l'histoire du club, il y a déjà eu au moins deux tentatives de professionnalisation dans les années 80, puis dans les années 2000. À chaque fois, la mairie de Bayonne avait mis le holà...

Je pense que cette fois, c'est la bonne. La mairie de Bayonne a été fortement impliquée dans les discussions et donc que je n'ai senti à aucun moment une quelconque réticence. Donc voilà, les choses ont été faites dans les règles et je pense qu'à la fois en interne, à l'Aviron Bayonnais et au niveau des élus, il y a véritablement une envie de faire évoluer le football sur notre territoire du Pays basque Nord.

*le club a perdu sept de ses joueurs offensifs à l'intersaison.