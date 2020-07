Football : l'emblématique président Francis Decourrière quitte Valenciennes

Il était revenu en juin 2019 pour jouer un rôle de médiateur à Valenciennes, "pour éviter les fractures" et pour développer la section féminine. Un an plus tard, Francis Decourrière président du VAFC de 2004 à 2011 s'en va et n'aura pas réussi à apaiser les tensions. Il a démissionné lundi de l'association (qui gère la partie amateur du VAFC), accompagné du président de l'association Jean-Claude Brienne et d'une dizaine d'administrateurs. Joint par France Bleu Nord, Francis Decourrière explique "ne pas vouloir faire la guerre" au président de la section professionnelle Eddy Zdziech, qui pourra désormais "faire ce qu'il veut et placer ses hommes". Un nouveau président de l'association VAFC a été nommé ce jeudi, il s'agit de Sébastien Dhollande un chef d'entreprise de Féchain.

Bataille entre actionnaires

Le club de Valenciennes est miné depuis plusieurs année par un conflit interne entre des actionnaires et des membres de l'association. Le casinotier Patrick Partouche a apporté de l'argent frais au club (1 millions d'€). En mai dernier selon les informations de France Football, il a remis 500.000€ au pot et depuis le 11 juin il a la possibilité de récupérer sa mise ou de la convertir en capital et ainsi devenir actionnaire majoritaire. Il doit se prononcer au plus tard le 11 août mais Eddy Zdziech prépare sa défense.