Football - L'entame canon des filles du SM Caen pour leur grand début en match officiel

Caen, France

Les joueuses du Stade Malherbe n'ont pas fait dans la dentelle pour leur premier match officiel depuis la refonte de la section féminine du club normand. Au terme d'un match à sens unique, elles ont atomisé une faible équipe de Gravenchon, qui ne pouvait aligner qu'onze joueuses sur la feuille de match (12-0).

Les Seinomarines ont fait illusion une demi-heure, avant de craquer complètement. Elles avaient déjà manqué leur entame de match, encaissant un but dès les premières minutes. Une réalisation de Mélissa Renard, qui terminera le match avec un triplé, tout comme Léa Quinio. La capitaine des "Rouges et Bleues" a inscrit deux pénalties et un coup franc. Auparavant, Tatiana Bastard avait envoyé un missile de 25m dans le but de la pauvre gardienne de Gravenchon.

Face à une équipe qui n'a quasiment pas franchi la ligne médiane durant la deuxième période, les Calvadosiennes ont creusé l'écart. Tracy Nkodia et Zoé Beulay y sont allées de leur doublé. Manon Dubos a aussi participé à la fête d'une grande première réussie pour le SMC Féminines.

C'est l'entame idéale pour une équipe malherbiste qui ira défier Le Havre Caucriauville la semaine prochaine, pour le compte de la 2ème journée de R2.