Football : L'entente Sportive Guérétoise gagne son match contre Poitiers et monte en Nationale 3

"C'était un match hyper important. Il fallait absolument qu'on gagne. On a eu notre destin entre les mains, et la victoire me va très bien", témoigne Claude Morelle, le président de l'Entente Sportive Guérétoise, un grand sourire sur les oreilles. Et il a de quoi être fier ! L'Entente a gagné son dernier match de la saison face à Poitiers, 1-0, ce samedi 28 mai au stade Léo Lagrange.

L'Entente Guérétoise en Nationale 3

C'est Théo Marques qui a marqué le but décisif, à la 35ème minute. Une victoire pas comme les autres pour le club creusois. Grâce à ce match, l'Entente Sportive Guérétoise passe de la Régionale 1 à la Nationale 3. C'est historique pour les joueurs, les supporters comme pour les dirigeants : ce n'était pas arrivé de 1995 ! Le club creusois avait ensuite quitté la Nationale en 1997, et n'y était pas retournée depuis. "Ce sont des vraies émotions, surtout pour ces jeunes qui sont dans le club pour la plupart depuis tout jeunes et qui sont passés par toutes les catégories d'âge, continue Claude Morelle. Donc c'est un vrai plaisir de les voir à ce niveau. "

L'Entente Guérétoise devient donc le seul club du Limousin à être en division Nationale.