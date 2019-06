Football : l'entraîneur Antoine Kombouaré quitte le DFCO

Dijon, France

Suite au maintient de justesse du DFCO en Ligue 1, Antoine Kombouaré disposait d'une année automatique pour rester à la tête de l'équipe pour la saison prochaine. Ce dimanche soir, il a annoncé la fin de sa collaboration avec le DFCO à Olivier Delcourt, le président du club dijonnais : il n'occupera plus le poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle lors de la saison 2019/2020.

Il avait été nommé au poste d'entraîneur principal en janvier 2019 suite au licenciement de Dall'Oglio.

"Je prends acte de la décision d'Antoine Kombouaré et je la respecte," explique Olivier Delcourt, le président du DFCO. Il ajoute dans un communiqué : "je le remercie pour avoir atteint l'objectif que je lui avais fixé : le maintien. Je salue également son honnêteté envers le DFCO. Après cinq mois intenses et sous pression pour aider notre club à conserver sa place parmi l'élite, il a souhaité prendre du recul et se ressourcer. Il n'a aucun autre projet dans l'immédiat. Je comprends et j'accepte sa décision. Je le remercie pour le travail effectué et pour le professionnalisme apporté au sein du club. Mission accomplie."

Le DFCO va désormais étudier et définir le profil idoine de son futur entraîneur, dès ce lundi.