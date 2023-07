Football : l'Equipe appelle à voter pour la meilleure formation régionale, les Hauts-de-France en demi finale

Le journal sportif l'Equipe a constitué 18 équipes régionales en ne prenant à chaque fois que des joueurs nés ou qui ont grandi sur le territoire concerné. Ce jeudi 13 juillet commence l'étape des demi-finale : parmi les six équipes sélectionnées, on retrouve celle des Hauts-de-France, avec notamment Lucas Digne, qui a signé son premier contrat professionnel à Lille et Benjamin Pavard, né à Maubeuge.

Les internautes doivent choisir deux équipes finalistes

Les six équipes demi finalistes s'affrontent en ligne dans deux tableaux : le premier regroupe la Bretagne, Provence Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Le second met en compétition Les Hauts-de-France avec l'Île-de-France et la Nouvelle Aquitaine. Deux équipes, une dans chaque tableau, iront ensuite en finale grâce aux votes des internautes sur Twitter.

Dans l'équipe des hauts de France, "le haut du panier" selon le journal sportif, on retrouve Benjamin Pavard, né à Maubeuge, Martin Terrier, originaire d'Armentières, ou encore les Lillois Alassane Pléa et Jean Butez.

La concurrence est rude puisque l'équipe des Hauts-de-France est dans le même tableau que celle d'Île-de-France, qui est tellement bien garnie que l'Equipe se demande si c'est l'une des plus belles équipes du monde. On retrouve un certain Kylian Mbappé, Adrien Rabiot ou encore Riyad Mahrez.

Quant à Seko Fofana et à Randal Kolo Muani, on leur propose de rejoindre les nordistes puisque le premier a brillé au RC Lens cette saison et le second a lancé sa carrière à Boulogne !