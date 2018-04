Les bleues affrontent ce vendredi le Nigéria. Un match de préparation à la coupe du monde 2019 qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet 2019. A un peu plus d'un an du début de la compétition, les tricolores ont l'occasion de se tester face à une équipe africaine, très athlétique.

Le Mans, France

Et n'allez surtout pas dire à Corinne Diacre, la sélectionneuse française, qu'il s'agit d'un match amical. " C'est un match de préparation ! Je n'aime pas le terme match amical car il renvoie à une mauvaise préparation, à un environnement très joyeux et on est vraiment loin de cela. On recherche de l'exigence. La coupe du monde peut paraître loin mais elle est assez proche. Et franchement on n'a pas de temps à perdre".

Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, ne veut pas entendre parler de match amical Copier

Pour développer, par exemple, les automatismes entre les joueuses au sein d'un groupe France fortement renouvelé. Amandine Henry, la milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, fait partie des cadres et elle compte bien se servir de ce match face au Nigéria pour emmagasiner de l'expérience. "D'abord parce qu'on a pas l'habitude de jouer des équipes africaines. Le Nigéria est une formation très athlétique. Cela nous permet de continuer notre progression en affrontant des équipes très différentes". Les bleues joueront ensuite face au Canada (lundi 9 avril à Rennes).

Amandine Henry fait partie des joueuses françaises les plus expérimentées mais elle n'a pas souvent affronté des équipes africaines Copier

L'occasion aussi de créer du lien entre avec les plus jeunes comme Aminata Diallo, la joueuse du Paris SG, qui ne compte que 6 sélections avec les bleues. " Au départ c'était dur car on ne se connaissait pas. Mais on compte sur les anciennes pour nous guider. Petit à petit, on a plus de facilité à se trouver, à se comprendre sur le terrain. le but c'est d'être prêtes au début de la coupe du monde mais il n' y a pas de temps à perdre".

La star de l'équipe de France, c'est l'équipe de France.

Aminata Diallo, joueuse du PSG et Amandine Henry, joueuse de Lyon, veulent battre le Nigéria pour acquérir de l'expérience et défendre leur place à un an de la coupe du monde © Radio France - yann lastennet

La coupe du monde se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019. En Attendant, Corinne Diacre souhaite se servir de ces matches de préparation pour mettre en place une équipe, un vraie, sur et en dehors du terrain. Et pas de caprice de star prévient la sélectionneuse. " Si une joueuse ne souhaite pas s'intégrer au projet de vie que je souhaite mettre en place alors c'est clair et net, quelque soit sa qualité footballistique, elle ne fera pas partie du groupe. La star de l'équipe de France, c'est l'équipe de France".

Corinne Diacre ne veut pas de stars dans l'équipe mais un groupe soudé Copier

Les françaises n'ont affronté qu'une seule fois le Nigéria, c'était en 2011. Victoire 1 à 0 des bleues qui retrouvent ce soir un MMArena qui leur porte chance. Les tricolores ont remporté leurs quatre matchs joués sur la pelouse mancelle. Le coup d'envoi de la rencontre est fixé à 21 heures. Jeudi soir, 8000 places avaient été réservées