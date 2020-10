Football : l'équipe de France face à une équipe d'Ukraine affaiblie par le coronavirus

L'équipe de France entame ce mercredi une série de trois matchs à un rythme soutenu. Les Bleus retrouvent ce soir au stade de France l'Ukraine en amical, une équipe très touchée par le coronavirus. Côté Français, Adrien Rabiot et, dernièrement, Léo Dubois sont placés à l'isolement à cause du Covid.

Les Bleus reprennent du service ce mercredi pour un sprint de trois matchs, moins d'un mois après la précédente session. L'équipe de France reçoit ce soir à 21h10 l'Ukraine au stade de France. Les Français enchaîneront avec le Portugal et la Croatie en Ligue des nations.

C'est la première fois que la France et l'Ukraine se retrouvent depuis le fameux match du 19 novembre 2013. Alors qu'ils avaient perdu le match aller 2-0 lors des barrages qualificatifs pour le Mondial 2014, les Bleus ont réussi à se qualifier in extremis en remportant le match retour 3-0. Une rencontre qui restera longtemps gravée dans les esprits.

Le match amical prévu ce soir devrait malheureusement avoir beaucoup moins d'intensité. Notamment parce que l'ambiance sera toute autre mercredi en Seine-Saint-Denis, dans un stade limité à un millier de spectateurs en ces temps de pandémie. Les rares sésames ont été distribués aux partenaires de la Fédération française et aux "familles" du football, Club des supporters inclus.

Rotation de joueurs

Mais face à une équipe ukrainienne fortement amoindrie par le Covid-19, c'est l'occasion rêvée pour Didier Deschamps de tester ses remplaçants habituels, gardien compris. Le sélectionneur doit jongler avec les particularités d'un rassemblement comprenant trois matches en huit jours, dont le premier intervient 48 heures seulement après les retrouvailles à Clairefontaine.

"La préparation est tronquée pour les Ukrainiens aussi, il n'y a pas d'excuse", a tout de même nuancé mardi le patron des champions du monde, assurant avoir "les idées assez claires" sur sa composition d'équipe : "Je sais le 'onze' que j'aimerais faire débuter avec évidemment des changements à la mi-temps et en cours de match pour répartir le temps de jeu".

Cette rotation sera profitable pour Steve Mandanda, contraint de quitter le groupe lors du dernier rassemblement après avoir été testé positif au coronavirus, et qui prendra la place du capitaine Hugo Lloris.

Le centenaire de Giroud

C'était l'un de ses rêves et Didier Deschamps lui offrira la possibilité de le réaliser. Olivier Giroud célébrera sa 100e sélection chez les Bleus. L'attaquant, laissé sur le banc de Chelsea ce week-end, est actuellement le troisième meilleur buteur de l'équipe de France avec 40 buts. "C'est une immense fierté" d'atteindre cette barre symbolique, face à une équipe d'Ukraine qui lui rappelle de "très bons souvenirs", a déclaré mardi en visio-conférence de presse l'avant-centre de 34 ans.

Des bons souvenirs liés au match renversant des Bleus face à l'Ukraine, leur permettant de se qualifier pour la coupe du monde au Brésil en 2014. Ce 19 novembre 2013, "on avait pris conscience qu'on avait réalisé quelque chose de grand et qu'on avait reconquis un peu le cœur des Français", rembobine Giroud en évoquant la "communion" des joueurs et du public dans un Stade de France en ébullition.

L'Ukraine touchée par le coronavirus

La vague de Covid-19, responsable du report de ce France-Ukraine initialement prévu en mars, a fortement affaibli la sélection de l'ex-république soviétique dirigée par Andriy Shevchenko. Le Ballon d'Or 2004 est privé de six joueurs du Shakhtar Donetsk après une flambée de contaminations au sein de leur club : le gardien de but Andriy Pyatov et le milieu Taras Stepanenko, testés positifs, ainsi que quatre autres partenaires contraints à l'isolement.

Et comme deux autres portiers ont aussi été contaminés après de nouveaux tests réalisés mardi soir, c'est Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), le dernier gardien disponible dans la sélection, qui se retrouve propulsé dans les cages face aux champions du monde en titre.

La pandémie touche aussi Deschamps, privé pour cette rencontre d'Adrien Rabiot, placé à l'isolement. Dans ce contexte, qui "prend beaucoup de place" selon lui, le Basque a promis qu'il allait tester de nouvelles associations de joueurs, offrir du temps de jeu aux uns et aux autres avec l'idée, déjà avancée en septembre, d'essayer des "choses différentes" à huit mois de l'Euro. Didier Deschamps devra également faire sans le défenseur de Lyon Léo Dubois, testé positif au Covid-19 mardi 6 octobre. Le Lyonnais ne jouera pas ce mercredi et sera remplacé numériquement pour le reste du stage par Ferland Mendy, le défenseur du Real Madrid.

Pas question pour autant de galvauder ce match de préparation à la Ligue des nations, qui reprend dimanche à Saint-Denis avec la réception du Portugal de Cristiano Ronaldo. "Peu importe les joueurs et le schéma, je veux garder notre état d'esprit collectif qui est notre force. On garde le même objectif, aller chercher les victoires à chaque fois, pas n'importe comment", a redit le sélectionneur français.

Pour Giroud aussi, il faut éviter de se projeter sur l'échéance majeure du week-end. "Chaque chose en son temps", assure l'attaquant de Chelsea. "La meilleure façon de se préparer pour le Portugal dimanche sera de faire un bon match contre l'Ukraine."