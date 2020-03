Football : l'Euro 2020 reporté d'un an en raison du coronavirus

Le coronavirus aura finalement eu aussi raison de cet Euro 2020. Pour la première fois de son histoire, le championnat d'Europe de football qui devait se disputer du 12 juin au 12 juillet dans douze pays européens est reporté, a proposé ce mardi l'UEFA.

Les réunions se sont enchaînées ce mardi avec une première réunion ce matin entre l'état-major de l'UEFA et les représentants des clubs, des ligues et des joueurs. Une seconde a suivi avec les 55 fédérations membres avant une réunion du Comité exécutif de l'instance qui doit acter formellement cette proposition.

Cette 16e édition de la compétition européenne subit donc le même sort que tous les championnats européens majeurs et alors que des équipes entières ont été placées en quarantaine.

L'Euro se jouera en 2021

Il s'agit bien d'un report et non d'une annulation : la compétition devrait se jouer lors de l'été 2021 du 11 juin au 11 juillet. Le calendrier international déjà surchargé offrait très peu de latitude.

A voir comment le calendrier de la saison 2020-2021 va désormais être aménagé : il se télescope avec la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs organisée en Chine par la FIFA qui en attend des revenus importants.

L'option du huis clos semblait difficilement concevable. Et il apparaît logique que l'UEFA ait privilégié un report à une annulation de la compétition, importante source de droits télévisés.

L'Euro 2016, pour le seul marché français, avait généré au total 110 millions d'euros de droits TV versés par les chaînes beIN Sports, TF1 et M6, selon des chiffres rapportés par la presse.

Douze pays pour organiser cet Euro

Dans un contexte européen où les mesures de confinement et les fermetures de frontières se multiplient, la situation était d'autant plus compliquée que, grande nouveauté, cette compétition continentale est organisée dans douze pays, obligeant équipes et supporters à enjamber les frontières.

Les 12 pays devant accueillir l'Euro

Allemagne (Munich)

Angleterre (Londres)

Azerbaïdjan (Bakou)

Danemark (Copenhague)

Ecosse (Glasgow)

Espagne (Bilbao)

Hongrie (Budapest)

Irlande (Dublin)

Italie (Rome)

Pays-Bas (Amsterdam)

Roumanie (Bucarest)

Russie (Saint-Pétersbourg)

La Ligue des Champions et la Ligue Europa suspendues

Ce report d'un an de l'Euro doit permettre à la Ligue des Champions - dans laquelle étaient toujours en lice le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais -, la Ligue Europa et les championnats nationaux de clubs, suspendus face à la propagation de la maladie, d'aller à leur terme en profitant des dates ainsi libérées.