Football : l'Evreux FC 27 relégué en Régional 1

"Exclusion de l'équipe première des compétitions nationales". La sentence est résumée ainsi dans le procès-verbal de la DNCG, la direction nationale du contrôle de gestion, le gendarme financier du football français, concernant l'Evreux FC 27. Concrètement, cela signifie que cette équipe première évoluera en Régional 1, le sixième échelon du football français, l'an prochain. Sa réserve, elle, pourtant championne de sa poule de R2, ne montera pas et restera au septième échelon.

Le club eurois, le plus important de Normandie en nombre de licenciés connait de graves soucis financiers cette saison. La précédente direction avait même ouvert une cagnotte sur Internet pour se sauver. D'anciens joueurs de l'EFC, comme Ousmane Dembélé ou Alexis Beka-Beka, avaient aussi fait des dons en faveur du club. Début janvier, il manquait environ 450.000 euros pour boucler le budget de cette saison. Malgré une restructuration sous une nouvelle direction, menée par Samuel Brigantino, le club n'aura pas trouvé assez d'argent pour cette fin de saison. Le parcours en Coupe de France, achevé contre le SC Bastia, n'aura lui non plus pas suffi à éponger les dettes.

Le président ébroïcien se dit tout de même soulagé que le club continue à exister, avec ses équipes de jeunes, même s'il faudra peut-être se séparer d'un ou plusieurs éducateurs. "Il y a quelques mois, ce n'était pas évident du tout", explique Samuel Brigantino. Le club a la possibilité de faire appel de cette décision, mais les dirigeants ne pas sûrs de vouloir user de ce droit.

L'EFC27 n'est pas le seul club de sa poule de N2 a subir ce sort : Chartres et Poissy connaissent la même sanction administrative.