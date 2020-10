Football : L'ex Amiénois Bakaye Dibassy raconte sa vie aux Etats-Unis

Alors que les Etats-Unis s’apprêtent à départager Donald Trump et Joe Biden, Picardie Sports prend des accents américains. Direction le nord du pays, dans la région des grands lacs, à la frontière canadienne. C’est là qu’est désormais installé un ancien défenseur de l’Amiens SC. A 31 ans, Bakaye Dibassy a rejoint l’équipe du Minnesota en MLS où il prend ses marques.

Ses marques, il les a déjà sur le terrain. Après plusieurs matches sur le banc en août et en septembre, Bakaye Dibassy est désormais titulaire dans la défense de la franchise du Minnesota, encore bien placée dans la course aux playoffs de la conférence ouest.

L’occasion pour le Malien de découvrir un championnat et de le défendre aussi. "Je trouve que c'est un très bon niveau, le football se développe très bien aux Etats-Unis. Peut-être que le niveau est moins élevé qu'en Ligue 1 et en Europe mais les clubs se développent bien, sont structurés, il y a des bons joueurs, de bons coachs."

Le foot rythme son quotidien, "ça ne me change pas de l’Amiens SC", glisse Bakaye Dibassy qui constate tout de même un changement majeur et d’ordre logistique. On se déplace toujours en avion, avec plusieurs heures alors qu'en France c'était maximum une ou deux heures de trajet. Vivre ici permet de se rendre compte que c'est un grand pays.

Un oeil un peu éloigné sur l'élection présidentielle

Un pays immense, parfois démesuré à l’image du match politique qui se joue en ce moment sous les yeux un peu distants de Bakaye Dibassy. "J'essaye de suivre, après ça me dépasse un peu parce que je n'ai pas suivi depuis le début et que c'est en anglais. On voit des panneaux pro ou anti Biden et Trump un peu partout mais je viens juste d'arriver à Minneapolis donc je me concentre d'abord sur mon installation, le bien être de ma famille."

Pas inquiet pour l'ASC

Entre deux déplacements en Californie, dans le Colorado ou le Kansas, Bakaye Dibassy prend le temps aussi de s’intéresser au début de saison de son ancien club. "Il y a eu beaucoup de changement, l'effectif est jeune mais il y a de la qualité. Je ne suis pas du tout inquiet pour Amiens." L’ASC où Bakaye Dibassy jouait depuis 2016 avant de traverser l’atlantique ou il s’est engagé pour trois saison avec le Minnesota United Football Club.