120 ans de l'Amiens SC - Christophe Pélissier oublié, le club s'excuse

Une bourde invraisemblable pour les uns, une provocation pour les autres... bon nombre de supporters ont en tous cas été choqués par l'absence du coach Christophe Pélissier, héros de la montée d'Amiens en Ligue 1 en 2017, sur l'affiche des entraîneurs historiques de l'ASC exposée à l'entrée du stade de la Licorne à l'occasion des 120 ans du club. L'Amiens SC a dû s'excuser dans un communiqué officiel publié ce dimanche sur son site internet.

Le communiqué du club

"L’Amiens SC regrette sincèrement que Christophe PELISSIER et Ludovic BATELLI ne soient pas présents sur l’affiche des entraîneurs exposée à l’entrée du stade dans le cadre des 120 ans du club. C’est une erreur de fichier que nous rectifierons dans les plus brefs délais. Nous présentons nos excuses à Christophe PELISSIER et Ludovic BATELLI qui en leur temps auront marqué l’histoire du club ainsi qu’aux supporters du club qui ont été choqués par cette erreur."

La nostalgie Pélissier

Cet "oubli" ne risque pas de redorer l'image du club ni d'atténuer les rancœurs et l'incompréhension toujours palpable du public face au choix en 2019 de la direction d'avoir poussé vers la sortie un tel entraîneur. Christophe Pélissier a fait monter l'Amiens SC du championnat National en Ligue 1 en deux ans, puis a maintenu le club parmi l'élite deux saisons de suite. Il a ensuite fait monter Lorient en Ligue 1 alors que l'Amiens SC aujourd'hui en danger occupe une triste 18e place en Ligue 2 avec un bilan aussi catastrophique qu'inquiétant : 9 points et une seule victoire en 11 matches!