Football : l'internationale néerlandaise Jackie Groenen signe au PSG

Jackie Groenen, milieu de terrain de 27 ans, s'est engagée jusqu'au 30 juin 2025 au PSG. L'internationale néerlandaise a commencé sa carrière en Allemagne en 2011, au SG Essen-Schönebeck, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avant de rejoindre, quelques mois plus tard, le MSV Duisbourg.

En 2014, la Néerlandaise s’est engagée avec le Chelsea FC, en Angleterre, pour une saison. Elle a fait son retour en Allemagne en mai 2015, en signant au FFC Francfort. Ces trois dernières saisons, Jackie Groenen a évolué sous les couleurs de Manchester United, où elle a pris part à 57 rencontres.

92 sélection, 9 buts

Pratiquant le judo en parallèle du football dans son pays natal, la néo-Parisienne est passée par les sélections néerlandaises U17 et U19, avant d'être appelée pour la première fois en équipe A à l’occasion d’une rencontre amicale face au Danemark, en janvier 2016. Un an après, la joueuse des « Oranje » a été sacrée championne d’Europe 2017 puis a remporté l’Algarve Cup en 2018. Elle compte désormais 92 sélections et 9 buts. Sur son compte Instagram, la joueuse se dit "fière de pouvoir jouer pur un si beau club et une si belle ville" et "impatiente d'apprendre le français" !