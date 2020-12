Football : l'isérois Robert Duverne reprend du service avec son ami Domenech à Nantes

L'ancien préparateur physique de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France sous l'ère Domenech va retrouver son ami à Nantes. Il sera l'adjoint du nouveau entraîneur des canaris.

Raymond Domenech et Robert Duverne en 2006 lors d'un match de préparation à la coupe du monde

C'est l'histoire d'une longue amitié. Le nord isérois Robert Duverne va retrouver dans les tous prochains jours son ami Raymond Doménech. L'enfant de Torchefelon ( près de La Tour du Pin ) devrait s'engager comme entraîneur adjoint du FC Nantes jusqu'à la fin de la saison.

Les deux hommes ont en effet déjà travaillé ensemble il y a très longtemps à Lyon puis durant quatre ans dans le staff de l'équipe de France, de 2006 à 2010, jusqu’à l’échec de Knysna, en Coupe du monde. Une image est restée dans les annales du foot français, Duverne jetant son chronomètre de rage suite à un face à face avec Patrice Evra le capitaine des Bleus lors de la "grève" des joueurs refusant de s’entraîner.

Un chronomètre qui fut vendu 4000 euros aux enchères en 2012 au profit d'une association qui vient en aide aux enfants malades du cancer.

Mais le parcours de celui qui fut le préparateur physique des grandes années lyonnaises (entre 1991 et 1993 puis entre 1995 et 2009) ne s’est pas arrêté sur ce fait d’arme. Il a rebondi notamment du côté d’Aston Villa, époque Gérard Houiller (2010-2011) puis Rémy Garde (2015-2016). Entre temps, on le retrouve de nouveau à Lyon (2011-2014) puis à Metz en 2014-2014 avant de devenir l’entraîneur adjoint d’Erik Sikora à Lens en 2017 puis de partir vivre l’expérience de la MLS à Montréal, là encore avec Rémy Garde depuis 2018-2019.

Selon les informations de la direction des sports de Radio France, l'arrivée de celui qui fut dans sa jeunesse joueur amateur au club de Saint-Victor-de-Cessieu, doit être officialisée soit jeudi, soit en tout début d’année. Il restait quelques détails à régler avec le FC Beijiing, le dernier club où Robert Duverne officiait au côté du lyonnais Bruno Genesio.