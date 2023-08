Football : L'OGC Nice bloque encore face à Lyon (0-0)

loading

C'est un résultat qui est loin de faire l'affaire des aiglons. Face à Lyon pour ce match du dimanche soir, l'OGC Nice n'a pas su concrétiser ses occasions, très peu inspirer devant le but. Malgré les quelques incursions de Morgan Sanson et Gaëtan Laborde, une frappe lointaine de Dante, l'OGC Nice n'a jamais réussi à trouver son attaquant Terem Moffi peu inspiré. Les changements effectués en deuxième période (Bouanani, Brahimi, Guessand, Lotomba) n'ont rien changé à la physionomie du match. Du déchet technique et un manque de précision synonyme de troisième match sans victoire pour les aiglons. Les hommes de Francesco Farioli sont désormais 13ème au classement de Ligue 1.