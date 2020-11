Football: l'OGCNice suspend ses entraînements collectifs

Pas de chance ! Alors que les aiglons, à 10 jours de leur mach contre l'OM en championnat, devaient travailler leur jeu collectif, les voilà obligé de se la jouer solo ! L'OGCNice se retrouve en effet contraint à suspendre les entraînements collectifs de son équipe professionnelle et se à fermer son centre de formation pour les jeunes. Une douzaine de joueurs et membres de l’encadrement ont été testés positif au COVID-19, dont certains sont des joueurs de la 1ère. Face à cette situation, qui concerne aussi ses équipes de jeunes, le club niçois a donc pris la décision de fermer le centre de formation et la zone sportive professionnelle du bâtiment. Une reprise et une réouverture des bâtiments sont envisagées la semaine prochaine après de nouveaux tests, en accord avec les autorités sanitaires. Cette fermeture intervient durant la dernière trêve internationale de l’année civile et alors que les championnats amateurs sont suspendus.de