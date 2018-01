Nantes, France

C'était plus que prévisible, c'est désormais officiel. Le capitaine du FC Nantes, Léo Dubois va rejoindre l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison. Le défenseur latéral de 23 ans s'est mis d'accord avec les dirigeants lyonnais pour un contrat de 4 ans.

Cette saison, Léo Dubois a disputé 20 matches en Ligue 1, il a inscrit 1 but et a adressé 3 passes décisives. C'est sa huitième saison au FC Nantes, sa quatrième au plus haut niveau. International espoirs, il a disputé 91 matches toutes compétitions confondues sous le maillot des Canaris.

D'autres joueurs nantais ont par le passé quitté le FC Nantes pour l'Olympique Lyonnais : Jean-Marc Chanelet en 2000, Eric Carrière en 2001 et Jérémy Toulalan en 2006,