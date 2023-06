Football : l'Olympique d'Alès en Cévennes arrache son maintien en National 2

Les joueurs de l'Olympique d'Alès en Cévennes peuvent partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli. Malgré une saison riche en rebondissements avec notamment des rencontres disputées à Uzès, un changement d'entraîneur à l'automne, un retrait de points infligé par la DNCG et même un match à rejouer à cause d'un orage, les Cévenols ont décroché ce samedi soir leur maintien en National 2. Devant près de 2.000 spectateurs, ils ont battu (4-3) à domicile Lyon - La Duchère, qui n'avait plus rien à espérer dans ce championnat.

