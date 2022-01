Football : l'Olympique de Valence face à Troyes en 16e de finale de la coupe Gambardella

Ce choc aura lieu le samedi 29 ou le dimanche 30 janvier à Valence

C'est un club professionnel qui sera le prochain adversaire des jeunes joueurs de l'Olympique de Valence en coupe Gambardella. Le tirage au sort des 16èmes de finale s'est déroulé ce jeudi midi à Paris. Le club drômois aura l'honneur d'affronter Troyes dont l'équipe de U19 évolue en Nationale et occupe actuellement la 5e place du classement derrière Metz, le Paris FC, Strasbourg et l'Olympique Lyonnais. Les jeunes joueurs de l'Aube comptent 6V, 3N, et 5D depuis le début de la saison. C'est un gros morceau pour les jeunes joueurs entraînés par Frédéric Martinero mais sur sa pelouse et devant son public, l'équipe valentinoise est capable de réaliser un exploit.