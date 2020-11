Football : l'Orléanais Reynald Pedros nommé sélectionneur de l'équipe féminine du Maroc

Le coach orléanais Reynald Pedros a été nommé ce mercredi sélectionneur de l'équipe féminine du Maroc. L'ancien entraîneur de Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire avait quitté l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais il y a un peu plus d'un an pour devenir consultant télé.