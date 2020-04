Football : l’AS Saint-Etienne reste le club le plus apprécié de France

C’est toujours mieux quand ce sont les autres qui le disent. Les supporters des Verts n’en doutaient pas mais un baromètre Ipsos (réalisé en décembre 2019 auprès d’un échantillon de 5 000 Français intéressés par le football et âgés de 16 à 75 ans) diffusé par la Ligue de Football Professionnel et Première Ligue le confirme : l’AS Saint-Etienne est ce qui se fait de mieux en terme de club de foot dans le pays, si l’on ne juge que par l’image qu’il dégage. 77% des personnes interrogées ont en effet une bonne image du club stéphanois. On ne fait pas mieux en France en terme de club "sympathique" (78% des sondés) ou d’engagement "citoyen et social" (53%). Le dernier exemple en date étant bien sur le remplissage virtuel du Stade de France au profit des chercheurs du CHU de Saint-Étienne.

