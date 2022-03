Football : L'AS Saint-Etienne "veut retrouver un Geoffroy Guichard imprenable"

L'AS Saint-Etienne lance une grosse opération en ce début mars pour attirer le public à Geoffroy Guichard. Toutes les places seront à dix euros le dimanche 6 mars, pour le match face à Metz. Pour en parler, Thomas Granger, le responsable de la communication du club était l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire le 2 mars.

L'objectif de cette opération, "c'est de retrouver un Geoffroy Guichard imprenable, et ça, c'est grâce au peuple vert, grâce aux supporters. Ils sont un atout évident pour le club, pour les joueurs. Ça les pousse encore une fois, on l'a vu sur les deux dernières rencontres. On a renversé Montpellier, on a fait jeu égal avec Strasbourg. On a un élan commun, un objectif commun qui est le maintien et on le fait avec nos supporters", explique Thomas Granger.

Un manque à gagner d'1,5 million d'euros

La saison de l'AS Saint-Etienne est marquée par les différentes sanctions de la commission de discipline. Au total, plus de 100.000 euros d'amende, deux matchs à huis clos total, des fermetures partielles, et un parcage visiteur fermé jusqu'à la fin de saison.

"C'est un débat qui me dépasse un peu. Il y a eu des fumigènes, il y a eu des mouvements de contestation. On ne peut pas se targuer d'avoir le meilleur public de France et ne pas l'autoriser à exprimer sa colère et son mécontentement. Il y a effectivement des sanctions qui planent au dessus de nos têtes mais le club et les supporters sont au courant. On verra ce qui se passera mais on se réjouit d'être plus de 30.000 dans le stade pour le prochain match", estime le responsable communication de l'AS Saint-Etienne.

Entre ces sanctions et les jauges à respecter, l'AS Saint-Etienne fait état d'un manque à gagner d'1,5 million d'euros sur la saison.