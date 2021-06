Football : l'UEFA supprime la règle de l'avantage du but marqué à l'extérieur dès 2021-2022

En vigueur depuis 1965, la règle de l'avantage du but marqué à l'extérieur sera supprimée dès la saison 2021-2022 dans toutes les compétitions de club. Annonce faite ce jeudi par le comité exécutif de l'UEFA. Cette règle servait à départager deux équipes à égalité après leurs matchs aller-retour. C'est grâce à cette règle que le PSG a pu éliminer le Bayern Munich cette saison en quart de finale de la Ligue des Champions (2-3, 0-1).

A la place, les équipes qui seraient à égalité devront jouer deux périodes de prolongation de quinze minutes, puis d'éventuels tirs aux but, précise l'instance. "Cette décision fait suite à une large consultation de toutes les parties prenantes du football", peut-on lire sur le site de l'UEFA.

Une règle qui dissuadait d'attaquer

"Aujourd’hui, les effets de cette règle sont contraires à son but initial, puisqu’elle dissuade l’équipe recevante – en particulier lors du match aller – d’attaquer, de peur de concéder un but qui donnerait un avantage crucial à son adversaire. On critique aussi son iniquité, en particulier en cas de prolongation, car elle oblige l’équipe recevante à marquer deux fois lorsque l’équipe visiteuse marque un but", a déclaré dans un communiqué Aleksander Čeferin, président de l'UEFA.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Depuis le milieu des années 70, on observe une nette tendance à la réduction de l'écart entre les victoires à domicile et à l'extérieur (de 61%-19% à 47%-30%) et le nombre de buts par match à domicile et à l'extérieur (de 2,02-0,95 à 1,58-1,15) dans les compétitions masculines" poursuit l'UEFA.