Football : l'Union Sportive de Modane fête ses 100 ans

Modane, France

_"Pour certains ce n'est peut-être pas le cas, mais pour moi, l'US Modane c'est toute ma vie."Lino, 81 ans, a joué pendant 30 ans dans ce club familial à quelques kilomètres de la frontière italienne. Il a fait partie de l'équipe de Modane (Savoie) de 1950 à 1980, et aujourd'hui, il reste là pour son "club de cœur"_ qui va fêter son centenaire cette année. Un grand week-end de festivités est prévu du 21 au 23 juin pour l'occasion.

"L'US Modane c'est toute ma vie"—Lino, 81 ans

Les premières équipes de l'US Modane en 1919 et 1920. © Radio France - Bastien Thomas

"Ça fait bientôt deux ans qu'on travaille dessus, une vingtaine de réunion sont passées. Ça fait beaucoup de boulot." - Alain Favre, ancien président de l'US Modane et responsable de l'organisation des 100 ans du club.

Cet événement est attendu par presque tous les habitants de cette commune de 3.000 habitants en Haute-Maurienne (Savoie). "C'est le club qui fait vivre la vie associative de Modane. C'est là qu'il y a le plus d'adhérents dans la commune", réagit Alain Tourt, 74 ans et président de l'US Modane de 1977 à 1994.

Trois jours de fête

Les dirigeants du club ont vu grand pour les 100 ans de ce que Emmanuel Trutalli, 43 ans et actuel président, s'amuse à appeler leur "bébé". "Un programme riche et varié", se félicite Alain Favre, le responsable de l'organisation et ancien président lui aussi. Tout le week-end, du 21 au 23 juin, Modane se met aux couleurs historique de l'Union Sportive : le jaune et le noir. "Tout le monde a décidé de jouer le jeu. Les boutiques se sont mises à nos couleurs, les écoles ont fabriqué des nœuds de serviette et des décorations de table pour le dîner" s'enthousiasme Alain Favre, impatient.

Les élèves de primaire scolarisés à Modane ont aussi participé à la fête, à leur manière. Ils ont préparé des décorations de table et des portes-serviettes pour le dîner du samedi soir. © Radio France - Bastien Thomas

Le 21 juin, c'est la fête de la musique et, centenaire du club ou pas, il n'est pas question d'y renoncer. Une scène a été aménagée devant le siège du club et des artistes locaux doivent s'y représenter. Un feux d'artifice terminera ce premier jour si le temps le permet et sera tiré du haut de la tribune du stade, bâtie en 1942.

Le samedi, défilé de char, présentation de l'école de foot et dîner de gala sont au programme. Seul les licenciés et anciens licenciés sont conviés. "On est complet. On sera plus de 400", explique Alain Favre. Pour dimanche, un lâcher de ballons est prévu et la journée se terminera par des matchs de gala, avec la venue des équipes "de légende" de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Saint-Etienne, qui s'affronteront à 16 heures.

"Presque chaque famille modanaise a eu un joueur au club" - Alain Tourt, président de l'US Modane de 1977 à 1994

L'Union Sportive de Modane, c'est une histoire de famille

Dans la famille de Lino, 81 ans, presque tout le monde est passé au club. Lui d'abord. Puis son gendre et ses petits-fils. Ce club, c'est sa vie. Et c'est avec quelques larmes qu'il parle de ses petits-fils qui sont partis jouer ailleurs : "Je ne peux pas les forcer à jouer ici de toute façon (rires)".

En 100 ans d'existence, l'armoire à trophées s'est bien remplie. © Radio France - Bastien Thomas

"Même pour la vie du club, les famille jouent le jeu, les enfants nous aident à organiser des événements", raconte Alain Favre. "On est 230 licenciés car c'est difficile de garder les jeunes après 17 ans. Ils partent souvent quand ils entrent dans les études supérieures" détaille Emmanuel Trutalli, président actuel. "Ça change du contexte de la création du club. On avait beaucoup d'immigrés italiens et les chasseurs alpins à Modane ce qui rendait la tâche plus facile pour faire des équipes", raconte Alain Tourt, "la mémoire du club".

Des maillots de l'époque ont été réédités pour l'occasion. Aujourd'hui, les couleurs du club ont changé. Les maillots sont bleu et blanc. © Radio France - Bastien Thomas

L'ensemble des organisateurs attend avec impatience de faire la fête avec les Modanais tout le week-end, "surtout dimanche soir avec les responsables", rigole Alain Favre, "parce que le reste du temps, on va surtout superviser".