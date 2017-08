Football : l'US Avranches ne sait pas à quoi s'attendre

A chaque début de championnat, on s'interroge sur les chances des uns et des autres de bien figurer. Après une saison 2016-2017 historique, l'US Avranches Mont Saint-Michel est paradoxalement dans le flou à l'heure de son premier déplacement en National 1, ce vendredi à Boulogne.

C'est le revers de la médaille de la Coupe de France. Le superbe parcours de l'US Avranches la saison passée (Quart de finaliste face au PSG), a apporté quelques finances supplémentaires au club, et une médiatisation inespérée. Mais le talent des joueurs de l'équipe du Sud-Manche a aussi été remarqué. 2 mois après la fin du championnat de National achevé à la 10e place, l'équipe qui s'apprête à débuter sa saison en National 1 (nouveau nom du 2e échelon du football français), n'a plus rien à voir. "L'effectif a été modifié de plus de la moitié. Beaucoup de garçons ont été sollicités par des clubs plus huppés que le notre. Il faut ajouter les retours vers leurs clubs d'origine des joueurs qui nous avaient été prêtés" souligne l'entraîneur des manchois Damien Ott avant d'ajouter, "dans ces conditions il est difficile de faire des pronostics; mais on fera tout pour être les plus forts possible".

Boulogne, une formation qui vise la remontée en Ligue 2

Très clairement cette saison, l'US Avranches vise une nouvelle fois le maintien, avec l'espoir de l'obtenir le plus tôt possible. Pour cela, il faudra démarrer le championnat aussi bien que possible. "Nous avons eu une préparation contrariée, avec des départs, les cas de certains joueurs (ndlr : Christopher Mayulu candidat au départ mais finalement toujours à Avranches) toujours pas tranchés et des résultats lors des matchs amicaux mitigés", rappelle Damien Ott, prudent avant ce premier déplacement de la saison, à Boulogne-sur-Mer ce vendredi soir. Boulogne, un club qui vise une nouvelle fois cette saison la montée en Ligue 2 et qui vient de procéder à un recrutement ambitieux. La performance du cru 2017-2018 de l'US Avranches désormais emmenée par un nouveau capitaine, le gardien Anthony Beuve, sera sans doute pleine d'enseignements pour la suite de la saison.