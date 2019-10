Football : l'US Mozac et cinq autres clubs auvergnats en lice pour le 7e tour de la Coupe de France

Auteur d'un authentique exploit au tour précédent, le petit poucet auvergnat de Régional 3 rêve d'affronter un club de Ligue 2, si possible le Clermont Foot. Cournon, Saint-Flour, Moulins-Yzeure et Le Puy seront également fixés ce mercredi en fin de matinée. La Coupe de France reste magique.

Auvergne, France

Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football se déroulera à partir de 11h30 ce mercredi au Centre National du Football à Clairefontaine. Un tour marqué par l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Six équipes auvergnates attendent de connaître leurs adversaires. Parmi elles, un petit poucet : l'Union Sportive de Mozac.

L'exploit de l'US Mozac face à Saint-Priest - © Mélanie Pirès

Habitués à faire la différence dans des fins de matchs un peu folles, les pensionnaires de Régional 3 ont réalisé un véritable exploit dimanche dernier en éliminant Saint-Priest pensionnaire de National 2. Mené 2 à 0 en début de seconde période, les "Vert et Blanc" ont renversé la vapeur en égalisant au bout du temps additionnel, puis en crucifiant leurs adversaires en toute fin de prolongation (3 à 2).

Tirage rêvé ? Le Clermont Foot !

Une douce folie s'est emparée du stade Edmond Vacant perpétuant ainsi la vieille tradition des histoires singulières qu'offre la Coupe de France aux footballeurs amateurs. Au-delà du stade, c'est toute la commune de Mozac, dans la banlieue de Riom, qui vit désormais au rythme du parcours magique de l'USM. Les commerces ont paré leurs devantures de vert et de blanc. L'entraîneur Jérémy Antonio et les joueurs, du moins ceux qui ne sont pas coincés par leur travail, ont prévu de se retrouver au bar-restaurant "Le Pitchoune" à Mozac. Histoire de vivre collectivement ce tirage. Au moment de poser la traditionnelle question au coach mozacois sur sa préférence, la réponse est claire : un club de Ligue 2. Et si possible, le Clermont Foot...

L'Auvergne puissance 6

Outre Mozac et le Clermont Foot, quatre autres clubs auvergnats sont encore qualifiés pour ce 7e tour de Coupe de France : le FC Cournon (R2) difficile vainqueur (1 à 0) du FC Montluçon (D3), l'US Saint-Flour (N3) tombeur de l'ACS Moulins (R1) 4 à 0, Moulins-Yzeure (N2) victorieux au FC Roche-Saint-Genest (R2) et Le Puy Foot (N1) qui a peiné (1 à 0) pour sortir Ytrac Foot (R1).

Les matches du 7e tour sont programmés pour le samedi 16 et dimanche 17 novembre prochains.