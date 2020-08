Football : l'US Orléans bat Auxerre en match amical sur un but de Gaëtan Perrin

L'US Orléans a battu l'AJ Auxerre (Ligue 2), dans son troisième match de préparation avant la saison de National ce mercredi, à huis-clos. Victoire 1/0 grâce à Gaëtan Perrin, plutôt logique. Cela faisait cinq mois et demi qu'Orléans n'avait plus gagné. Mais l'USO a perdu deux joueurs cette semaine.

Sous un soleil de plomb ce jeudi en fin d'après-midi, les footballeurs orléanais ont battu l'AJ Auxerre 1/0, en match amical, sur le terrain d'entraînement du stade de la Source à Orléans (à huis-clos, crise sanitaire oblige). C'est Gaëtan Perrin qui a marqué à la 83ème minute. Cette victoire, logique au vu de la rencontre face à une équipe de Ligue 2, est la première pour Orléans depuis le 21 février dernier (c'était en championnat de Ligue 2, avant la crise sanitaire, au Havre).

Ça fait du bien de gagner"

Claude Robin, l'entraîneur de l'USO (reléguée en National cette saison), veut donc positiver : "Orléans restait sur une fin de saison catastrophique, avec deux défaites en championnat de Ligue 2, plus deux défaites en amical donc évidemment ça fait du bien de gagner. Et ça reste beaucoup mieux dans les intentions, c'est ce qui m'importe." En préparation, durant le mois de juillet, Orléans a en effet perdu face à Epinal (N2) 2/0 puis à St-Pryvé St-Hilaire (N2) également 2/1 .

"C'était mieux, beaucoup mieux, on sent des garçons qui ont envie de progresser, il y a des choses intéressantes sur lesquelles on va pouvoir travailler et continuer à travailler, car il reste beaucoup de travail", poursuit le coach, recruté en mai dernier par Orléans. "Il faudra être patients, on a deux semaines et demi pour travailler et ce ne sera pas de trop car on a perdu deux joueurs cette semaine, ce qui est une mauvaise nouvelle".

Deux joueurs blessés et absents pour un long moment

Claude Robin indique en effet que Florian Lapis et Arnaud Luzayadio, qui se sont blessés cette semaine à l'entraînement, seront absents pendant un bon moment, "deux mois" pour le premier et "six mois" pour le jeune arrière de 21 ans, blessé à la cheville. "Il va falloir recruter" pour faire face à l'absence prolongée de ces deux latéraux, estime le coach orléanais. Le temps presse pour les orléanais, dont la saison en National commence le 21 août prochain à domicile face au Stade Lavallois. En attendant, l'USO retrouve Auxerre en match amical ce samedi à Migennes (Yonne).