Football: l'US Orléans a débuté sa saison en douceur

L'USO affiche un bilan équilibre d'une victoire et d'une défaite après deux journées de Ligue 2. Les Orléanais ont une parenthèse Coupe de la Ligue, ce mardi, au milieu d'une période chargée.

Une victoire et une défaite, c'est le bilan de l'US Orléans en Ligue 2 après deux journées de championnat. Ce mardi, les Orléanais auront une parenthèse Coupe de la Ligue avec un déplacement, au Mans, pour affronter Quevilly-Rouen. Evidemment, les deux adversaires déjà rencontrés en compétition, Nancy et Reims, étaient bien différents mais on commence à entrevoir les contours, certaines forces et quelques faiblesses d'une équipe encore en phase de construction

Une défense victime de coups du sort

La défense, solide lors de la première journée contre Nancy, n'a pas démérité malgré la défaite en Champagne samedi. Globalement, elle n'a été mise en difficulté que peu de fois. Le premier but a d'ailleurs été marqué contre son camp, à Reims, par un défenseur orléanais. Quant au but face à Nancy, un coup franc de trente mètres en pleine lucarne, impossible de désigner un quelconque responsable.

Au milieu de terrain, la qualité se fait sentir. On entrevoit de la vivacité, de l'agressivité, très efficace contre Nancy même si ce fût plus compliqué face aux Rémois, et plus de physique qu'auparavant. Mais sans un vrai milieu offensif comme Ferris N'Goma ou Karim Ziani, qui alimentent la ligne d'attaque, le ballon peine à atteindre les hommes de pointe.

Mention bien pour l'effectif orléanais

En attaque, difficile de d'émettre un jugement sur le match de samedi. Mais contre Nancy, la complicité du trio Gomis-Nabab-Guié-Guié a été intéressante. Oumar Camara, ainsi que les recrues Ousmane Cissokho et Gaëtan Perrin (en prêt) ont surtout montré qu'ils ont des arguments à faire valoir pour tenter de se faire une place.

Dans l'ensemble, même s'il reste bien sûr du travail, l'impression de ce début de saison est plutôt bonne. Même le président de Reims, après la défaite orléanaise, a jugé que l'USO allait poser des problèmes à pas mal d'équipes cette saison. Prochain rendez-vous pour l'US Orléans, le premier tour de la Coupe de la Ligue, ce mardi, face au promu en Ligue 2 Quevilly-Rouen. Un match à vivre en direct sur France Bleu Orléans dès 19 heures 45.