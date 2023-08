Football : l'US Orléans démarre sa saison par une victoire contre le Goal FC (1-0)

Nouveaux joueurs, nouveau coach, nouveau cycle. C'était soir de grande première pour beaucoup ce vendredi 11 août à La Source, avec tous les regards braqués sur Bernard Casoni. L'ancien défenseur de l'OM, intronisé au poste d'entraîneur durant l'été, connaissait son premier match officiel avec les Jaune et Rouge. Et c'est une première réussie ! Face au promu GOAL FC, la lutte fût âpre, notamment en fin de match avec beaucoup de fautes. Mais les Orléanais ont tenu ce résultat en fin de match, et finalement, cela récompense une prestation convaincante.

Hormis un gros temps faible de la 20ème à la 35ème, les coéquipiers de Grégory Berthier ont plutôt dominé. C'est d'ailleurs le meneur de jeu qui ouvrait le score à la 54ème, profitant d'une erreur de la défense lyonnaise. Derrière, Adrian Dabasse rate le break en manquant un pénalty qu'il avait lui-même provoqué. Un scénario qui a forcément rappelé de mauvais souvenirs aux supporters vu la saison précédente, avec tous ces matches nuls concédés après l'ouverture du score. Mais grâce à un collectif très appliqué défensivement, toujours très concentré sur les phases de repli, l'US Orléans prend les trois points avant une pause de deux semaines en championnat.

L'homme du match

Grégory Berthier a livré une très belle copie pour sa première. Souvent dans le bon rythme, appliqué, il a aussi multiplié les récupérations. Son but le récompense. En espérant qu'il poursuive sur cette lignée et oublie sa dernière saison très compliquée. Côté recrue, Santini a beaucoup donné en défense sur son côté, tout comme les ailiers Ponti et Soumaré, dont les profils vont faire du bien à l'effectif orléanais.

La phrase du jour

"Vu d'où l'on vient, c'est une très bonne première. J'espère que cela va donner de la confiance à ce groupe, qui était très traumatisé de l'année dernière. Les garçons ont été courageux avec le ballon, ils ont pris des risques et c'est ce que je leur demande. Il n'y a pas de tricheur dans cette équipe. Je suis content pour eux, faut monter en puissance" confiait Bernard Casoni, très satisfait après cette victoire pour sa grande première.

Le chiffre du jour

1 : après cette première journée, l'USO est première ex-aequo de National avec les autres équipes victorieuses. Exemptés de match la saison prochaine à cause de la situation du FC Sochaux-Montbéliard, les Orléanais rejoueront dans deux semaines avec un gros morceau : la réception de Martigues à La Source.