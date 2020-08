Football : l'US Orléans n'est "pas prêt" pour le championnat National estime son coach

L'US Orléans jouait ce vendredi son dernier match de préparation avant le début du championnat National. La rencontre amicale s'est déroulée au stade de La Source et s'est terminée sur un match nul (1-1) entre l'USO et Romorantin.

Le dernier match de préparation de l'US Orléans s'est joué ce vendredi au stade de La Source, face à Romorantin. La rencontre amicale s'est déroulée à huis clos.

Bryan Teixeira, jeune attaquant de 19 ans prêté par Clermont-Ferrand, a ouvert le score à la 58e minute. Mais Romorantin a réussi à égaliser avec un but de Rémi Souyeux, à la 82e minute.

"Je retiendrai surtout le positif de la première mi-temps", déclare Claude Robin, coach de l'USO qui regrette tout de même un manque d'efficacité. "Un a pas mis un but, mais au moins on s'est créé des situations et c'était intéressant."

Après la rencontre amicale, Claude Robin se concentre sur le positif © Radio France - Antoine Denéchère

Il faudra être patients

Vendredi 21 août, l'USO jouera son premier match du championnat National, à domicile, contre Laval. Une rencontre pour laquelle l'équipe n'est "pas prête" selon Claude Robin. "En même temps que je vous dit ça, j'espère vraiment qu'on sera prêts vendredi soir."

Après de nombreux changements et de nombreux blessés, l'US Orléans est "une équipe en restructuration", comme le souligne son coach. "Il faudra être patients", ajoute-t-il. "Je suis pas sûr qu'on ait les moyens de remonter en Ligue 2 pour l'instant."

De son côté, le gardien et capitaine Franck L'Hostis, se veut beaucoup plus confiant. "C'était une bonne répétition générale avant le reprise du championnat."

Satisfait de la rencontre, le joueur estime que l'équipe parvient à "monter en régime" malgré les changements de dynamique. "On est prêts pour attaquer vendredi et aller au combat pour le premier match à domicile."