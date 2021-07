Football : l'US Orléans s'incline face à Châteauroux pour son premier match amical de l'été

Fred Dembi a inscrit le seul but orléanais de la rencontre à la 44e minute

Premier match amical de l'USO ce dimanche, à Nouan-le-Fuzelier, dans le Loir-et-Cher. Un match de préparation qui se solde par une défaite face à la Berrichonne de Châteauroux, club qui vient d'être relégué en National. Orléans s'incline 1 but à 2.

Les Orléanais ont été dominés par Châteauroux pendant la première mi-temps, après un penalty et un but d'Alex Marchadier contre son camp. La nouvelle recrue Fred Dembi (milieu de terrain) a sauvé la mise à la 44e minute en inscrivant l'unique but orléanais.

A peine plus tard, un joueur de la Berrichonne, l'ancien Orléanais Ferris N'Goma, a quitté le terrain épaulé par l'équipe soignante. KO après avoir pris un coup de cou, il a été transporté aux urgences par les pompiers.

Retour de l'USO sur le terrain pour le premier match de préparation, et retour des supporters dans les gradins © Radio France - Cécile Da Costa

Du monde dans les gradins

Dans les gradins et sur les bords du terrain, c'était aussi l'occasion pour les supporters de découvrir les nouveaux joueurs de cette équipe restructurée. Et ils ont d'autant plus vu les joueurs de l'USO que les onze ont totalement été renouvelés après la mi-temps.

