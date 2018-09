Orléans, France

Les Orléanais repartent de l'avant. Au stade de la Source, l'USO a fait preuve de caractère en s'imposant 2-0 face à Châteauroux pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. Un but d'Anthony Le Tallec (31e) et de Jordan Tell (87e) entré en jeu à la place de ce dernier auront suffi à faire la différence.

