Ligue 2 : privée de neuf joueurs, la Berri accueille ce samedi le leader Paris Football Club

Après son match nul la semaine dernière au Havre, 1 but partout, la Berri est de plus en plus touchée par des cas de Covid. Cinq nouveaux joueurs ont été testés positifs. La Berri diminuée donc, reçoit leade le Paris Football Club pour le compte de la huitième journée de ligue 2.

Les journées s'enchaînent et les cas de Covid-19 se multiplient au sein de la Berri. Cinq joueurs cette semaine ont été testés positifs et quelques uns ont des symptômes. Au total, annonce Nicolas Usaï l'entraîneur de la Berri c'est pratiquement une équipe qui est absente : "Pour cette huitième journée, j'ai neuf joueurs qui sont absents entre les cas de Covid et l'attente des résultats des tests, car il y a des suspicions sur un joueur.

Le Paris Football Club ne compte qu'une seule défaite en sept journées

"Nous attendons les résultats mais nous ne sommes pas très optimistes et si vous ajoutez les blessés cela fait donc neuf joueurs absents pour la réception de leader le Paris Football Club." L'équipe Parisienne entraînée par René Girard, marche sur l'eau en ce début de championnat. Le Paris Football Club n'occupe pas la première place du classement par hasard. En sept journées, les Parisiens ne comptent qu'une seule défaite 2 à 0 face à Nancy, un match nul face à Niort et surtout cinq succès. Avec seize points, les Parisiens occupent seuls la première place du classement.

Nicolas Usaï (entraîneur de la Berri) : Sur 18 joueurs alignés sur la feuille de match 9 sont formés à la Berri.

Avec autant d'absents, l'entraîneur Castelroussin à dû faire appel aux jeunes joueurs du club : "Sur dix huit joueurs, il y en a neuf qui sont formés à la Berrichonne. A partir du moment ou c'est le fond de commerce du club, c'est très bien même si en ce moment les semaine sont difficiles à organiser, du fait d'attendre les résultats des tests car nous avons eu cette semaine deux campagnes de tests : une traditionnelle mercredi mais aussi des tests lundi et mardi pour les joueurs qui avaient quelques symptômes." Par ailleurs, la rencontre entre Grenoble Foot 38 et Nancy à été purement et simplement reportée pour cause de tests positifs dans le camp Grenoblois. Treize joueurs et cinq membres du staff, ce qui porte le nombre à 18 cas positifs pour le club de l'Isère !

Le groupe de 18 joueurs pour la réception du Paris Football Club : Pillot, Bedfian, Cissé, Fofana, Mboné, Opéri, Canelhas, Grange, Leroy, Mulumba, Raineau, Sanganté, Boukari, Bonny, Chouaref, Doucouré, Keny, Sunu