Football : La belle opération de Bergerac en National 2, vainqueur à Angoulême

Retour sur l'actualité sportive du weekend des 5 et 6 novembre 2022. Une actualité qui va de la belle victoire des bergeracois à Angoulême, le bon nul de Trélissac en National 2 de football, jusqu'à la belle opération du Boulazac Basket Dordogne à Antibes lors de la 4ème journée de Pro B, en passant par la prestation de l'USB à domicile. Bergerac se mesure au leader de Fédérale Une, Mauléon.

ⓘ Publicité

Football, N2, Bergerac gagne son derby à Angoulême

Calendrier des prochains matchs des bergeracois en novembre - Bergerac Périgord FC

Angoulême 1-2 Bergerac. Cette 9ème journée de National 2 marquera, peut-être, un tournant dans la saison des bergeracois. En tout cas, ils se sont relancés en championnat grâce à cette victoire obtenue sur la pelouse d'Angoulême. C'était vendredi soir. Les charentais ouvrent le score dès la 16ème minute par un but de Léo Fichten. L'égalisation bergeracoise intervient à la 38ème minute. C'est l'oeuvre d'Anthony Soubervie. Le coach du BPFC, Erwan Lannuzel fait un changement à la 46ème minute, Hamilton Beltran rentre et marque, à la 54ème minute, le but qui offre la victoire aux bergeracois. Bergerac a pris sa revanche sur Angoulême qui était venu contrarier les chances de montée du club périgourdin, la saison dernière. Cette victoire est une belle opération au classement, puisque Bergerac est désormais 4ème à seulement 3 points du leader. Bergerac jouera le 11 novembre à 18h à domicile face à Chamalières.

loading

Trélissac 0-0 Goal FC. Ce samedi 5 novembre, Trélissac avait la lourde tâche de recevoir, au Stade Firmin Daudou, le leader de National 2, Goal FC. La deuxième meilleure attaque du championnat a été muselée par des trélissacois décidés à ne pas perdre à la maison. Malheureusement, l'attaque périgourdine va aussi rester muette. Mais cela reste un bon nul. Il faudra faire mieux, le 12 novembre prochain, en déplacement à Moulins Yzeure. Résultats complets et classement de National 2, site FFF .

Football, ce qui s'est passé en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Boulazac, 3ème se déplace ce dimanche à Panazol, avec pour mission de ne pas être distancé par le leader, Brive qui joue également à l'extérieur. Trélissac (B), 7ème mais avec un match en moins, reçoit les voisins de Mérignac. Résultats site FFF .

Régional 2, Poule D, match en retard, Nontron-Saint Pardoux 3-1 Saint Emilion. Une victoire qui fait beaucoup de bien dans un championnat où Limens JSA est leader. Classement site FFF .

Régional 2, Poule E, match en retard, Sarlat 3-0 Mascaret. Les sarladais espèrent véritablement avoir lancé leur saison grâce à ce premier succès de la saison. Une victoire qui fait du bien, car les sarladais étaient en fin de classement. La poule est dominée par Bergerac. Classement site FFF .

Football, Régional 1 Féminine, Bergerac à domicile

L'équipe féminine du Bergerac Périgord Football Club en Régionale 1 - BPFC Coach Serge Pialat

Bergerac 2-0 ASMUR. Ce dimanche après midi au stade Le Barrage le pont roux, les bergeracoises recevaient une équipe du Top 4 de ce championnat de Régionale Une Féminine de football, une équipe entente de Mazeres Uzos Rontignac. Bergerac avait besoin de points et de l'emporter pour revenir à hauteur de l'adversaire du jour. Voilà qui est fait. Pour Serge Pialat, le coach bergeracois, c'est en deuxième mi-temps que les filles ont construit leur succès.

loading

Rugby, F1, Bergerac frôle l'exploit face au leader Mauléon

USB, Bergerac face à Mauléon en Fédérale Une de rugby - Thibault Chauvin, correspondant USB

Bergerac 23-24 Mauléon. 7ème journée de cette poule 4 de Fédérale Une de rugby. L'USB recevait ce dimanche après-midi au stade Gaston Simounet, le leader, Mauléon. Pour le staff bergeracois, cette rencontre permettra de jauger l'équipe et son niveau face au meilleur de ce début de saison, Mauléon. L'USB s'est montré à la hauteur ce dimanche après-midi, en réussissant probablement leur meilleur match. Bergerac était devant au score à la mi-temps, 16-15. Mauléon n'a eu que très peu d'incursions dans le camp bergeracois, mais le visiteur s'est nourri des fautes de l'USB. Bergerac aura la pénalité de la gagne en toute fin de rencontre, mais le buteur rate son seul tir du match. Frustrant et rageant cette courte défaite de Bergerac pour le président Alexandre Frontère.

loading

Rugby, F3, l'USAN avait tout intérêt à gagner

L'Union Saint-Astier Neuvic à domicile face à Lacapelle Marival - Charly Rotrou président de l'USAN

Saint-Astier Neuvic 15-12 Lacapelle Marival. 6ème journée dans la Poule 15 de Fédérale 3 avec déjà l'USAN sous pression et dans l'obligation de s'imposer à domicile, pour tenter de passer dans la première partie du classement. L'USAN se contente des 4 points de la victoire, dans un match assez fermé et serré. Il y a eu des maladresses de part et d'autre et aucun essai marqué durant les 80 minutes, mais l'essentiel est là pour Charly Rotrou, co-président de l'USAN, la victoire.

loading

Rugby, les résultats en Fédérale 2 et 3

Fédérale 2, Poule 4, Decazeville 23-11 Belvès. Résultats complets et classement.

Fédérale 3, Poule 15, résultats complets et classement . Voici les résultats des matchs disputés ce dimanche 6 novembre 2022 dans une poule où, rappelons-le, qui totalise 7 clubs périgourdins. 3 derbys étaient au menu de cette 6ème journée.

Sarlat 24-24 Vergt

Nontron 26-16 Le Bugue

Le Lardin Saint Lazare 24-13 Lalinde

En Régional 1, Montignac 55-10 Varetz. XV Haut du Périgord 42-10 Egletons. Terrasson 15-26 Cénac-Daglan. Trélissac 6-13 Saint Cyprien.

Basket, ProB, Boulazac se relance en gagnant à Antibes

Boulazac en déplacement à l'Azur Arena pour affronter Antibes - Xavier Dalmont

Antibes 72-83 Boulazac Basket Dordogne. Vendredi 4 novembre 2022, 20h30, dans la salle Azur Arena. Les boulazacois venaient de se qualifier pour la demi-finale de la Leaders Cup. Toujours qualifié en Coupe de France, le BBD avait connu deux revers de suite en Pro B et se déplaçait, avec la pression et la quasi obligation de s'imposer, pour ne pas revivre le mauvais début de saison de l'an passé. Les boulazacois se sont montrés patients et déterminés, disciplinés et ont tout logiquement construit leur victoire en deuxième mi-temps. Une assez belle prestation et une belle opération au classement. Ecoutez les réactions du staff boulazacois, Jérémy Sarre, directeur sportif du BBD et le coach Alexandre Ménard, propos recueillis par Xavier Dalmont. Statistiques du match .

loading

loading

Basket, R2, large victoire des séniors amateurs du BBD

L'équipe sénior du Boulazac Basket Dordogne-Amateur en Régionale 2 - BBD Section Amateur

Régionale 2 Masculine. Boulazac Basket Dordogne(2) 90-43 Couzeix. Une large victoire des basketteurs amateurs du Boulazac Basket Dordogne dans ce match disputé, samedi soir à l'Agora. Les boulazacois ont pris rapidement le dessus sur leur adversaire. C'est le type de match que l'on dirige avec sérénité, nous a dit le coach du BBD Amateur, Kévin Charmarty. Résultats complets de la 6ème journée et classement, site FFBB .

loading

Basket, tous les résultats des clubs périgourdins

En Elite Masculine U18, Boulazac en déplacement chez le leader. Boulazac battu 108 à 56. Résultats, classement .

En Pré Nationale Masculine, AOL largement battu sur le parquet de Grand Cognac, score 77-39 est 6ème au classement, avec 4 victoires et 2 défaites. Résultats et classement . En Régionale Féminine 2, Bergerac 62-73 Guéret. Résultats et classement .

Handball, Bergerac face à Montluçon en N1 Féminine

Bergerac à domicile face à Blanzat Sport Montluçon - Michel Cassier, coach et manager BPPHB

Bergerac 25-25 Blanzat Sport Montluçon. Les bergeracoises jouait ce dimanche après-midi, un match en retard de la 4ème journée qui, à l'origine, était programmé à l'extérieur. Mais le club de Blanzat Sport Montluçon a demandé au club bergeracois d'inverser l'affiche. Une demande acceptée par le Bergerac Périgord Pourpre Handball qui se retrouvait donc dans son gymnase Louis Aragon. Un match nul à vite oublier côté bergeracois. Le club a perdu les points de la victoire. Résultats complets et classement, site FFHB .

Handball, tous les clubs périgourdins en action

Nationale 3 Féminine, 6ème journée, Périgueux Handball 19-26 Corrèze Handball. Périgueux est dernier au classement. Résultats complets et classement, site FFHB .

Pré Nationale Masculine, 6ème journée, Champcevinel 48-21 Châtellerault. Avec cette large victoire, Champcevinel conforte sa belle 2ème place. Résultats et classement .

Excellence Régionale Féminine, 6ème journée, Handball Sud Deux Sèvres 46-27 Périgueux Handball. Celle sur Belle Sarlat. Périgueux est lanterne rouge. Résultats et classement .

Excellence Régionale Masculine, 6ème journée, Lalinde 36-35 Stade Pessac HB. Avec 5 victoires contre une seule défaite, Lalinde est leader. Résultats et classement site FFHB.

20ème édition du Montagrier Trail ce 6 novembre

Christophe Besse, vainqueur en solitaire du Chêne Vert, long de 17km500 - Frédéric Chabreyroux, président organisateur

C'était ce dimanche matin, la 20ème édition du Montagrier Trail, avec 3 appellations pour 3 parcours différents. L'agrésienne, longue de 8km exclusivement réservée aux féminines. Le Chêne vert, long de 17km et le Montagrier Challenge d'une longueur de 32km. Les organisateurs, Montagrier VTT Sport et Loisirs, espéraient passer la barre des 350 concurrents. Nous avons joint le président Frédéric Chabreyroux pour qu'il nous raconte cette journée et nous dévoile les différents vainqueurs des trois trails.

loading

loading