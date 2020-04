Football : la Berri s'incline 2-1 face à l'AJ Auxerre... sur FIFA

La Berrichonne avait pourtant ouvert le score à la 18ème minute de jeu, une frappe de Gilles Sunu aidé par la passe décisive d'Ilyas Chouaref. Mais les Auxerrois n'ont rien lâché : égalisation à la 84ème, puis le but de la victoire dans les arrêts de jeu, à la 94ème minute... "Une défaite cruelle, dans les dernières minutes de jeu", réagit le milieu défensif Rémi Mulumba à l'issue de cette 31ème journée de Ligue 2.

Un match entre deux joueurs d'Auxerre et de Châteauroux

Une rencontre de Ligue 2 presque comme d'habitude, en somme... Sauf que celle-ci, confinement oblige, se déroulait virtuellement, sur le jeu Fifa. Avec sur le terrain, les équipes au complet. Et derrière les commandes, de vrais joueurs ! Aux manettes du côté castelroussin, Rémi Mulumba ; du côté auxerrois, l'attaquant Mickaël Le Bihan, chacun bien installé dans son salon respectif. Une rencontre entièrement commentée par le compte officiel de La Berrichonne sur Twitter, qui a même diffusé des extraits vidéo pendant le match.

Un match virtuel qui permet d'abord pour les joueurs (et pour les community managers des clubs) de passer le temps, dans ces moments où le sport est à l'arrêt complet en France et dans une bonne partie du monde. Mais il est aussi l'occasion pour les équipes de passer un message essentiel : "restez chez vous !" conclut Rémi Mulumba à l'issue de la rencontre. Avant de rechausser de vrais crampons, on l'espère, le plus vite possible.