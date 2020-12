Football : La Berrichonne de Châteauroux choisit Jérôme Leroy comme directeur sportif

Le groupe United World et le club castelroussin ont missionné Jérôme Leroy pour trouver un nouvel entraîneur. Le Slovène Luka Elsner aurait sa faveur. "A la demande du Groupe UNITED et de La Berrichonne Football, Monsieur Jérôme LEROY a été missionné comme conseil afin d'assurer pendant une période d'un mois la transition sportive et la recherche d'un nouvel entraîneur", mentionne le club dans un communiqué paru ce samedi.

Selon les informations du site goal.com, le groupe négocierait pour que Jérôme Leroy revienne au poste de directeur sportif une fois cette période d'un mois écoulée.

Jérôme Leroy revient donc sur les bords de l'Indre, quelques mois après sur départ. Il arrive pour la première fois à Châteauroux en 2015, en tant que joueur. Il devient ensuite conseiller du président du club, avant de devenir directeur sportif.

La Berrichonne est 20e et dernière du classement de Ligue 2 après une série de défaites. Une chute qui a entraîné le limogeage de l'entraîneur depuis 2018, Nicolas Usaï. Le club est également le théâtre de dissensions grandissantes depuis plusieurs mois. Jusqu'à ce que l'assemblée générale des actionnaires et dirigeants approuve le processus de négociations en vue du rachat du club par le prince saoudien Abdullah bin Mosaad, richissime homme d'affaires du groupe United World, propriétaire de plusieurs clubs européens.