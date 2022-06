Football : La Berrichonne dévoile son programme de préparation pour la prochaine saison de National

On connait le programme complet des matchs amicaux d'intersaison de La berrichonne football. 6 matchs et un stage entre le 12 juillet et le 8 août sont annoncés par le club castelroussin.

Le planning de complet des matchs de préparation de La Berrichonne Football est désormais connu.

La Berrichonne de Châteauroux l'a dévoilé ce lundi après-midi. Après des tests médicaux, les 30 juin et 1er juillet et la reprise des entraînements collectifs à partir du 4 juillet, dans le tout nouveau centre d’entraînement situé à côté de Gaston-Petit, six matchs sont programmés entre le 12 juillet et le 5 août, pour les joueurs de Mathieu Chabert avant la reprise du championnat le 12 août.

Le programme complet :

LBC - Bourges Foot 18 (N2), à Issoudun, le 12 juillet à 19h00.

Le Mans - LBC, à La Suze-sur-Sarthe, le 16 juillet à 18h00.

Stage à Vichy, du 18 au 23 juillet.

US Orléans - LBC, à Nouan-le-Fuzelier, le 23 juillet à 18h30.

FC Lorient (L1) – LBC, à Lorient, le 27 juillet à 18h00.

LBC - Versailles, à Loches, le 30 juillet à 18h30.

LBC – Le Puy, à Gaston Petit, le 5 août à 19h30

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.