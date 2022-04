Football National : la Berrichonne doit s'imposer à Villefranche-Beaujolais pour croire encore

Il n'y a plus de comptes d'apothicaire à faire pour la Berri après sa dernière défaite à la maison 1 à 0 face à Annecy. Cinquième au classement, elle est à cinq points du troisième Villefranche-Beaujolais, son adversaire ce vendredi soir. Comme les deux premières places du classement, occupées par Laval et Annecy, sont maintenant inaccessibles, seule cette troisième place peut permettre de monter en ligue 2 en jouant les barrages (en matchs aller-retour).

"Soit on gagne, soit on a plus aucune chance d'accrocher la troisième place."

Les Castelroussins peuvent atteindre cette troisième place mais ils seront dépendants des résultats d'autres équipes qui peuvent aussi jouer l'accession, à savoir Villefranche-Beaujolais bien sûr mais aussi Concarneau : "Soit on gagne, soit on a plus aucune chance d'accrocher la troisième place ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais attention, quoi qu'il arrive, en cas de contre-performance, il faut terminer la saison le plus correctement possible et le plus haut possible." souligne Mathieu Chabert l'entraîneur Castelroussin.

Siriné Doucouré jouera avec un masque, Peter Ouaneh ne jouera plus de la saison, Chouaref est de retour

Côté effectif, l'attaquant Siriné Doucouré victime d'une fracture du nez suite à un coup reçu face à Annecy portera un masque pour cet avant dernier match déplacement de la saison. Quant au défenseur central Peter Ouaneh, sa saison est terminée suite à une blessure à la cuisse enfin Ferris N'Goma qui a écopé d'un carton rouge direct face à Annecy sera suspendu jusqu'à la fin de la saison. Enfin, le milieu de terrain Ilyas Chouaref fait son retour dans le groupe.