Football National : la Berrichonne va tenter la passe de trois à Orléans

Que la notion de derby de la Région Centre-Val de Loire existe ou non, l'objectif numéro un des footballeurs de la Berrichonne est ailleurs. Ils souhaitent prendre les fameux trois points de la victoire sur la pelouse du stade de La Source et continuer à avancer comme ils le font si bien depuis deux matchs. Ils restent en effet sur deux succès de suite : 2 à 0 sur la pelouse de Chambly et 4 à 2 à domicile face au Red Star. Et comme les Bretons de Concarneau ont fait match nul lundi soir 2 partout sur la pelouse de Sedan, La Berri n'est plus qu'à trois petits points du troisième ! Mais pas question de trop y penser pour Mathieu Chabert "Ce championnat va se jouer jusqu'à la dernière journée et notre objectif est uniquement à J+7 et donc de prendre trois points à Orléans. Nous nous sommes trop projetés. Nous avons trop spéculé sur les résultats des prétendants à la montée. Ça nous a porté préjudice donc ne comptez plus sur nous pour le faire." répète le technicien Castelroussin.

Orléans comptabilise une seule défaite lors des 14 derniers matchs

Certes les footballeurs de la Berri (6e) avec 48 points sont revenus à trois points du troisième Concarneau mais Villefranche-Beaujolais est cinquième avec 50 points et Bourg-en-Bresse est quatrième avec également 50 points. Donc la Berri est encore dépendante des résultats ces équipes placées devant elle en cas de nouveaux faux pas. Alors autant se concentrer uniquement sur ces Orléanais qui affolent les compteurs en cette deuxième partie de championnat. Ils ne comptabilisent qu'une seule défaite lors des 14 dernières journées : "Nous allons à Orléans pour la passe de trois victoires de suite mais ça ne sera pas facile : premier Laval deuxième Orléans sur ces phases retour. Ca veut dire ce que ça veut dire. Si Orléans n'avait pas, en partie, raté son début de saison il serait largement dans la course à la montée." analyse Mathieu Chabert. A cinq journées de la fin du championnat, la Berri a encore une chance d'accéder à la ligue 2. Si elle s'impose à Orléans, elle devra attendre lundi soir 20h45 pour savoir si les Bretons de Concarneau sont éjectés du podium ou pas. Les finistériens toujours troisièmes reçoivent, dans le match au sommet de cette 30e journée, le leader, Laval !

Orléans va aussi tout faire pour prendre la revanche de l'aller. Le 19 novembre dernier; la Berri menée 1 à 0 à la mi-temps avait totalement renversé la vapeur pour finalement s'imposer 4 à 1 !