Football : la Berrichonne a un nouveau logo !

Pour son centenaire, le club de football avait demandé à ses fans de lui soumettre des propositions de logo. Parmi les six propositions, les internautes ont préféré celle-ci. Elle deviendra le logo officiel de la Berrichonne lors de la prochaine saison.

La Berrichonne football voulait dépoussiérer son logo quasiment inchangé depuis sa création, voilà qui est fait ! Le club a récolté 2.300 votes, sur son site internet et sur sa page Facebook. Et c’est la proposition d’un graphiste dijonnais, originaire de Chartres et qui a étudié à Blois, qui a été retenue, contre les cinq autres propositions.

Un logo ancré dans l’histoire du club

Néanmoins, le logo ressemble à l’ancien : il est rond, il garde les mêmes couleurs, le bleu et le rouge, et les initiales du club, LBC. Un rappel historique qui a plu au club, explique Bruno Allègre, le président délégué du club, ce pourquoi le logo avait été présélectionné par la Berri, parmi les 146 propositions.

C’est un logo qui a été construit dans une certaine philosophie. Cette philosophie était de conserver l’identité du club. (…) Et puis la volonté qu’on avait c’était d’avoir un signe fort, une marque forte et elle est symbolisée par les trois lettres qui sont en partie centrale. Ces trois lettres à elles-seules peuvent faire un logo et sont la marque nouvelle de la Berrichonne. - Bruno Allègre, le président délégué de la Berrichonne Football

Le club a aussi rajouté la date 1916, celle de la création de la section football de la Berrichonne, qui est, elle, née en 1883. Plusieurs versions du logo seront adopté, plate, en relief, en couleur, en noir et blanc, et même dorée. Le logo deviendra l'image officielle du club lors de la prochaine saison, 2017/2018.

Le graphiste lauréat "super content"

"Rien n’a été mis au hasard", confie Rémi Suinot, le lauréat. Il a proposé trois logos, tous retenus au second tour, mais celui-là avait tout particulièrement été étudié pour être "dans la continuité de l’ancien".

Rémi Suinot est graphiste, installé à Dijon mais originaire de la région Centre, il n’en est pas à son premier coup d’essai, puisqu’il a déjà dessiné le logo du Stade lavallois.

C’est une grande fierté, je suis super content. Moi, gamin, Châteauroux c’était le club de la région bien avant Tours et Orléans. C’est un club professionnel qui a une histoire donc je suis super fier. C’est vraiment ce que j’adore faire, le graphisme et le football, ce sont mes deux passions réunies. – Rémi Suinot, le créateur du logo sélectionné

Le Dijonnais a gagné un abonnement Socios à vie en tribune Châteauroux Métropole. Il promet qu’il essaiera de venir régulièrement assister aux matchs, malgré les quatre heures de route qui l’éloignent de Châteauroux.