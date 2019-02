Football : la billetterie prise d'assaut avant la rencontre entre le FC Nantes et le PSG

Nantes, France

Le match entre le FC Nantes et le Paris-Saint-Germain devrait se jouer à guichets fermés le 9 mars prochain à la Beaujoire; les places pour la rencontre de Ligue 1 entre le FC Nantes et le PSG prévue le 9 mars prochain, ont été pris d'assaut ce jeudi. A Rezé par exemple, il y avait une file d'attente de plusieurs mètres dans la galerie marchande d'Atout Sud. Les premiers supporters sont arrivés dès potron-minet. "Je suis parti de chez moi, c'est à dire de Chéméré à 5h30. Je suis arrivé le premier dans la galerie. Il était 6h15. J'ai pour mission d'acheter quatre places" prévient ce supporter du FC Nantes.

#FCNPSG Ouverture de la billetterie au public des 9 h. Les supporters du du #FCN et du #PSG sont déjà la dans la galerie marchande du Leclerc Atout Sud à Rezé. cc @bleuloireoceanpic.twitter.com/0IubaG8DGv — Grégory Jullian (@gregory_jullian) February 7, 2019

Dans la file d'attente, supporters invétérés et spectateurs d'un jour se mélangent pour dénicher le précieux sésame. "Je viens acheter une place car c'est un cadeau pour mon petit-fils. Il a 9 ans et je lui ai promis" prévient cette grand-mère. "Je travaille dans une boulangerie et j'ai quitté mon travail plus tôt. C'est pour l'anniversaire de mon fils" reconnaît ce papa venu en trottinette. "Je ne suis plus abonné au FC Nantes cette saison donc, je n'ai pas le choix, je fais la queue" affirme ce quinquagénaire. "Les places sont très chères mais c'est un match à ne pas rater avec M'Bappé et Cavani" conclut ce Rezéen, supporter du PSG.

Une supportrice nantaise avec le précieux sésame - Grégory Jullian

Le match entre le FC Nantes et le Paris-Saint-Germain devrait se jouer à guichets fermés le 9 mars prochain à la Beaujoire.