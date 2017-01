Football : la colère de Sergio Conceiçao après l'élimination du FC Nantes en 1/16e de finale de la Coupe de France

L'aventure en Coupe de France est terminée pour le FC Nantes. Les Nantais ont été éliminés en 1/16e de finale. Défaite à Lille 1/0. But concédé sur pénalty à 10 minutes de la fin. Une fois encore, les Canaris ont manqué d'efficacité d'où la colère de l'entraîneur du FCN Sergio Conceiçao.

1/4 de finaliste de la Coupe de France la saison passée, le FC Nantes s'arrête en 1/16e de finale cette saison. Les Nantais ont été battus à Lille 1/0 au terme d'une soirée insipide. Dans le stade, morne pleine. Seulement 7 771 spectateurs et un silence de cathédrale. Sur le terrain, pas de rythme et peu d'occasions. Un tir cadré pour les Lillois. Un but. C'est le pénalty transformé par Sébastien Corchia à 10 minutes de la fin. Il fait suite à une faute du brésilien Diego Carlos sur Nicolas de Préville. Bien avant, les Canaris ont eu trois occasions de but mais ils ont une nouvelle fois manqué d'efficacité. "Quand on a trois occasions franches, on doit au moins en mettre une" glisse le défenseur nantais Wilfried Moimbé.

"Nous ne sommes pas efficaces devant le but" regrette Léo Dubois.

Le coup de gueule de Sergio Conceiçao

«Je n'ai pas aimé ce match. Nous n'avons pas bien joué. C'est faible. Nous avons a eu des occasions de créer le danger. Nous n'avons pas été capables de les concrétiser. Le penalty vient à partir de rien. Il faut communiquer. Il faut parler. Nous avons eu la possibilité de marquer. Nous devons travailler mais le travail ne suffit pas.»

© AFP -

A la question, le FC Nantes manque t-il de talent ? Le technicien lusitanien a conclu : «Vous avez vu !». C'est la troisième défaite pour Sergio Conceiçao depuis son arrivée à Nantes. La première en déplacement.