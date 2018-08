Complètement dépassés par Metz et Auxerre lors des 2 derniers matchs, les manques des footballeurs orléanais sont multiples en ce début de saison. L'équipe est en recherche de solutions et ne baisse pas les bras, mais le chemin semble long et la malchance s'en mêle.

Orléans-la-Source, Orléans, France

Les matchs s’enchaînent et l'USO semble avoir du mal à réagir et surtout à apprendre de ses erreurs. Constat lucide de Didier Ollé-Nicolle après la défaite face à Auxerre : "On n'a toujours pas réussi à avoir le bon état d'esprit indispensable dans ce championnat". Et encore une fois une équipe molle dans l'engagement, loin dans son marquage, pas assez haute ou agressive pour espérer perturber ses adversaires. Autant résoudre des problèmes techniques, de placement, ça peut se corriger par le travail, autant "la grinta", la hargne, on l'a ou on ne l'a pas en rentrant sur la pelouse. Et c'est un manque qui fait très mal en ce moment.

Thomas Renault gardera la cage orléanaise ce mardi soir, il espère un vrai changement au niveau de l'état d'esprit. © Radio France - Johan Gand

"Pas d'engagement, pas de résultat" résume Thomas Renault Copier

Des non-matchs qui pèsent sur le jeu et l'ambiance

S'il y avait quelques espoirs après Lens, les rencontres face à Metz et Auxerre laissent en revanche un goût bien plus amer. Outre le fait d'avoir été largement dominés, c'est surtout l'impossibilité à trouver une réaction qui inquiète. Certains ont même perdu leur moyens, notamment après la rapide ouverture du score bourguignonne et comme l'a dit Didier Ollé-Nicolle après la rencontre "5 ou 6 joueurs étaient méconnaissables", preuve que le mental a fait défaut parfois. Les joueurs ont semblé perdus, se contentant de faire tourner le ballon mais sans avoir une réelle idée de quoi en faire. Et comme les adversaires ne sont pas mis en danger, ils viennent chercher les orléanais de plus en plus haut jusqu'à l'asphyxie, obligeant l'USO à se retrancher devant ses buts, sans pouvoir ensuite ressortir le ballon proprement pour partir à l'assaut des buts adverses. Pire, vendredi, privés de solutions, les orléanais ont multiplié les passes vers l'arrière, un régal pour une équipe auxerroise qui aime venir récupérer haut et un vrai danger pour des défenseurs de l'USO, harcelés et parfois fébriles sous la pression. Une attitude qui n'a pas plu à certains spectateurs de la Source qui ont répliqué par des sifflets.

Fahd El Khoumisti dit "comprendre" les sifflets vendredi soir à la Source © Radio France - Johan Gand

L'attaquant orléanais n'a pas forcément pris les sifflets contre Auxerre que comme des reproches Copier

Et maintenant?

Face à tous ces chantiers, c'est donc avec une bonne dose d'incertitude que l'USO aborde ce 1er tour de coupe de la Ligue face à Béziers. Le club souhaite cette saison "faire un parcours en coupe" et vu que la coupe de la Ligue est assez vite intéressante financièrement, ce serait une bonne opération. "Il faut gagner rapidement pour se constituer une base, et vu qu'on joue ce mardi soir..." espère sur un plan plus sportif l’entraîneur de l'USO, sans savoir si jouer aussi rapidement peut être une bonne ou une mauvaise chose pour ses troupes "On verra mardi vers 22H". Mais comment le technicien a-t-il géré ce "court" laps de temps entre la défaite auxerroise et le match de coupe et quelle attitude a-t-il eu avec ses troupes pour les remobiliser? En gros 2 possibilités s'offraient à lui : une bonne grosse soufflante ou une approche plus diplomatique, il a vite tranché.

"Crier? On se fait du bien 5mn, on a l'impression d'être un dur, mais après??" Copier

Côté composition d'équipe, c'était annoncé, il y aura encore du mouvement dans cette semaine à 3 matchs. Derrière, Pierre Bouby pourrait débuter en défense centrale. Au départ, la charnière aurait du être complétée par Cédric Cambon, mais le défenseur central s'est blessé ce lundi à l'entrainement. Touché visiblement aux ischios, il risque aussi de manquer le match de vendredi à Niort. "Quand ça ne va pas..." lâche perplexe Didier Ollé-Nicolle.

Le défenseur central a tout de suite senti la blessure sur une action hier lors de l'entrainement © Radio France - Johan Gand

Au milieu, Demoncy, Avounou et Lopy devraient être chargés de l'animation du jeu. Et aux postes plus offensifs Perrin et Laurienté devraient être titulaires aux côtés de Jordan Tell. Anthony Le Tallec fait enfin son retour dans le groupe et amènera des possibilités offensives supplémentaires. De son côté Béziers va venir sans complexe pour sa 1ère participation à la coupe de la Ligue. Les biterrois ont en effet, eux, l'esprit plus tranquille après avoir emporté 2 de leurs 3 matchs de championnat. USO-Béziers c'est à vivre ce mardi en direct sur France Bleu Orléans.