La magnifique égalisation du latéral droit de l'Equipe de France, Benjamin Pavard, en huitième de finale de la Coupe du monde contre l'Argentine (4-3) a été élue plus beau but du tournoi par le public.

La demi-volée de Benjamin Pavard en huitième de finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine (4-3), déjà l'objet d'une chanson, a été désignée plus beau but du tournoi. La Fédération internationale de football (FIFA) l'a annoncé ce mercredi sur Twitter.

La majorité des supporters ont voté pour le but du jeune joueur français, parmi les 169 buts en lice pour le trophée du plus beau but du Mondial.

Bravo @BenPavard28 !! ⚽🙌🇫🇷

Vous avez été des milliers à décider que sa demi-volée était le plus beau but de la Coupe du Monde la FIFA 2018 !



En savoir plus 👉 https://t.co/BDCDVg8xi3#CM2018 @WorldCupGOT @Hyundai_Global@equipedefrancepic.twitter.com/8a0yXW52m5 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) July 25, 2018

Le but de Pavard devance le coup franc du Colombien Juan Quintero face au Japon en phase de groupes (1-2) et la frappe lointaine de Luka Modric contre l'Argentine (3-0).

Le latéral droit de l'Equipe de France devient le premier joueur européen à remporter ce trophée depuis sa création en 2006.

