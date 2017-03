La France s'incline face à l'Espagne en match amical (0-2)

Après avoir fait ses devoirs au Luxembourg (3-1) sur la route de la Coupe du monde 2018, l'équipe de France s'est inclinée mardi face à l'Espagne en match amical, au Stade de France (0-2). L'arbitrage vidéo n'a pas aidé les Bleus.

Après leur succès au Luxembourg (3-1), les hommes de Didier Deschamps ont eu du fil à retordre mardi soir face à l'Espagne, en match amical. La Roja s'impose au Stade de France avec deux buts inscrits en seconde période, dont un sur penalty.

#FRAESP 68è (0-1)

Et le but sur penalty de Silva après une faute de Koscielny dans la surface de Lloris !https://t.co/s04on2f5ID — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 28, 2017

Mbappé et Tolisso titulaires pour la première fois

La France a eu quelques occasions, notamment en contre, mais qu'elle n'a pas su concrétiser. Titulaire pour la première fois, l'attaquant Kylian Mbappé a bien failli trouver les filets espagnols dès le début du match. Didier Deschamps avait également décidé d'offrir sa première titularisation au milieu de terrain Corentin Tolisso.

La vidéo ne fait pas les affaires des Bleus

Pour la première fois en France, l'arbitrage vidéo était autorisé pour ce match, et l'arbitre Felix Swayer y a eu recours après un but d'Antoine Griezman dès l'entame de la seconde période (48e). Un but qui a été refusé en raison d'une position de hors-jeu bien visible sur les images fournies par les assistants de l'arbitre allemand.

#FRAESP 47è

Le but de Griezmann est refusé pour hors-jeu après vérification vidéo ! C'est une grande première ! https://t.co/yyHrEB5vxy — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 28, 2017

Deuxième coup dur pour l'équipe de France : après un but de Delofeu pour l'Espagne sur lequel l'arbitre a cru voir une position de hors-jeu, l'assistance vidéo est à nouveau utilisée. Mais il n'y a pas hors-jeu, le but est donc validé pour la Roja.

#FRAESP 77è (0-2)

D'abord refusé pour hors-jeu, le but de Deulofeu est en fait validé par l'arbitrage vidéo !!https://t.co/SSBDprZJ4j — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 28, 2017

Hommage à Raymond Kopa

Avant le coup d'envoi du match, une minute de silence a été respectée en mémoire de Raymond Kopa, décédé le 3 mars.

Prochain match pour les Bleus le 9 juin en Suède, dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018.

