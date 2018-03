Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Depuis la fusion avec Rhône-Alpes, les clubs auvergnats qui évoluent au niveau régional s'inquiètent de l'augmentation des frais de fonctionnement. Car manifestement, grande région rime avec inflation. "Je me fais beaucoup de souci pour un club comme le mien" avoue Eric Joyon, secrétaire du Lempdes Sports Football qui compte près de 300 licenciés.

Pour les Auvergnats, grande région rime avec inflation

Passionné et dévoué, Eric Joyon accompagne l'équipe fanion et se souvient d'un match en début de saison. "C'était à Saint Georges, on avait trois arbitres qui venaient de Grenoble, Chambéry et Mâcon, et le délégué qui arrivait de la Drôme, soit 1200 kilomètres et 800 euros à régler, on ne pourra pas suivre...".

A Riom es Montagne, dans le Cantal, Pierre Dufour est aussi très inquiet. "On va avoir du mal à assumer ces dépenses supplémentaires, je ne sais pas comment on va pouvoir faire, sauf à répercuter les augmentations sur le prix de la cotisation pour les pratiquants" poursuit le dirigeant du club (160 licenciés), "mais de toute façon, on ne nous à pas demander notre avis, c'était un mariage arrangé".

On ne pourra pas suivre, sinon en répercutant les coûts aux pratiquants... Pierre Dufour, président du club de Riom es Montagne

Car c'est le ministère de la jeunesse et des sports qui a imposé ce redécoupage pour épouser les contours de la nouvelle grande région. Et le rapport de force semble nettement en faveur des 200 000 licenciés Rhône-Alpins. C'est quatre fois plus qu'en Auvergne.