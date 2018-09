Toulouse, France

Après les 15000 euros versés par la FFF, voici 2000 euros de préjudice moral versés au LAP par la LFP. Bien en deçà de ce que réclamait le club.

Deux fautes commises par la Ligue

Dans un communiqué, le tribunal administratif de Toulouse explique que la Ligue de football professionnel a commis deux fautes dans le traitement de la demande de participation du club au championnat de Ligue 2 en 2014.

Selon le tribunal, la commission de la LFP n'aurait pas dû se prononcer sur une mesure d'interdiction d'accession sportive le 5 juin 2014. Elle n'est pas compétente pour le faire. Autre faute, du président de la Ligue Frédéric Thiriez, qui a manqué à son droit de réserve en s'exprimant publiquement sur un éventuel championnat à 21 clubs, alors que la demande du LAP était encore à l'étude.

"De telles fautes ne sont pas la cause directe du défaut de participation au championnat de L2"

Pas suffisant toutefois pour que Luzenac touche les 39,5 millions d'euros réclamés. "Le tribunal a considéré que le lien de causalité entre ces deux fautes et les préjudices sportif et financier allégué par le club n’était pas établi dès lors que de telles fautes ne sont pas la cause directe du défaut de participation au championnat de Ligue 2. Il résulte au contraire de l’instruction que si le club n’a pu concourir à ce championnat, c’est en raison du fait qu’elle n’a pas su se mettre en conformité avec les exigences réglementaires de la Fédération française de football en termes d’infrastructures et d’équipements sportifs", explique le communiqué.

Luzenac évolue aujourd'hui en Régional 1, le sixième niveau national.